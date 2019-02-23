"Kandil'le uzantılı partiyle iş birliği yapıp yola çıktılar"

MERSİN (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, “CHP, onu destekleyen HDP ve onunla birlikte milliyetçi olduğunu ifade eden İYİ Parti. Bunu anlamak mümkün mü? Siz anlayabiliyor musunuz? Biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Kandil'le uzantısı olan bir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakı’na karşı yola çıktılar." dedi.

Elvan, Cumhur İttifakı’nın MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna ile Mut ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnafla selamlaştı.

Göksu Mahallesi’ndeki pazar yerini gezen Elvan, sonrasında düzenlenen açık hava toplantısında, birlik ve beraberliğin devam etmesi halinde Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini sürdüreceğini söyledi.

Elvan, millete hizmet etmek için yola çıktıklarını belirterek, Cumhur İttifakı’nı milletin oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyenlerin olduğunu aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Bir tarafta milletin oluşturduğu bir ittifak, diğer tarafta 3-5 yıl önce söyleseler hayal dahi edemeyeceğimiz bir ittifak anlayışı. CHP, onu destekleyen HDP ve onunla birlikte milliyetçi olduğunu ifade eden İYİ Parti. Bunu anlamak mümkün mü? Siz anlayabiliyor musunuz? Biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Kandil'le uzantısı olan bir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakı’na karşı yola çıktılar. Ama şundan emin olunuz. Sizin desteğiniz, vatan, millet, devlet, ay yıldızlı al bayrak sevginiz sürdüğü müddetçe onlar asla başarılı olamayacaklar.

Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı'mız, güçlenerek devam edecek."