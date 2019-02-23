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"Kandil'le uzantılı partiyle iş birliği yapıp yola çıktılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "CHP, onu destekleyen HDP ve onunla birlikte milliyetçi olduğunu ifade eden İYİ Parti. Bunu anlamak mümkün mü? Siz anlayabiliyor musunuz? Biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Kandil'le uzantısı olan bir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakı’na karşı yola çıktılar" - "Eğer merkezi hükümet yerel yönetimle iş birliği halinde çalışırsa yatırımlar daha hızlı şekilde yapılır"

MERSİN (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, “CHP, onu destekleyen HDP ve onunla birlikte milliyetçi olduğunu ifade eden İYİ Parti. Bunu anlamak mümkün mü? Siz anlayabiliyor musunuz? Biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Kandil'le uzantısı olan bir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakı’na karşı yola çıktılar." dedi.

Elvan, Cumhur İttifakı’nın MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna ile Mut ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnafla selamlaştı.

Göksu Mahallesi’ndeki pazar yerini gezen Elvan, sonrasında düzenlenen açık hava toplantısında, birlik ve beraberliğin devam etmesi halinde Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini sürdüreceğini söyledi.

Elvan, millete hizmet etmek için yola çıktıklarını belirterek, Cumhur İttifakı’nı milletin oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyenlerin olduğunu aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Bir tarafta milletin oluşturduğu bir ittifak, diğer tarafta 3-5 yıl önce söyleseler hayal dahi edemeyeceğimiz bir ittifak anlayışı. CHP, onu destekleyen HDP ve onunla birlikte milliyetçi olduğunu ifade eden İYİ Parti. Bunu anlamak mümkün mü? Siz anlayabiliyor musunuz? Biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Kandil'le uzantısı olan bir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakı’na karşı yola çıktılar. Ama şundan emin olunuz. Sizin desteğiniz, vatan, millet, devlet, ay yıldızlı al bayrak sevginiz sürdüğü müddetçe onlar asla başarılı olamayacaklar.
Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı'mız, güçlenerek devam edecek."

Elvan, Mersin için çok sayıda çalışma yaptıklarını, yatırımların hızla devam edeceğini söyledi.

Hükümet ile yerel yönetimlerin uyumunun önemine dikkati çeken Elvan, “Eğer merkezi hükümet yerel yönetimle iş birliği halinde çalışırsa yatırımlar daha hızlı şekilde yapılır. İnşallah yerel yönetimlerimizle merkezi yönetimimizi iş birliği halinde güçlü bir şekilde çalıştıracağız, tıkır tıkır projelerimizi hayata geçireceğiz. Ne sorununuz varsa bunun üstesinden gelmeye biz hazırız." ifadesini kullandı.

- Burhanettin Kocamaz'ın iddialarına tepki

Tuna da İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurulan ancak adaylık başvurusu geç yapılınca Demokrat Partiden aday olan Burhanettin Kocamaz’ın iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Ben belediyeciliği ilgi, bilgi ve takip olarak tarif ediyorum. İşinle ilgili olacaksın, konuları bileceksin, işini takip edeceksin. Takip etmezsen, aday bile olamazsın. İşte bizim özelliğimiz bu. Takipçi bir anlayışımız var. Takip etme işini, sonrasında da 'Bizim adaylığımızı engelleyen Hamit Tuna' de. Böyle bir şey, insafsızlık var mı? Çamur at, izi kalsın. Ondan sonra da Küçük Emrah gibi ağla. Yok öyle bir şey. Burası ağlama duvarı değil burası hizmet yeri."

AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz'ın eşlik ettiği Elvan ve Tuna, Diştaş Mahallesi’nde bir kıraathanede vatandaşların sorunlarını dinledi.

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