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Kandilli Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

17.01.2021 19:46 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışına karşı harekete geçti.Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, bir çok noktada kartpostallık görüntüler oluştururken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışına karşı harekete geçti.
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, bir çok noktada kartpostallık görüntüler oluştururken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kandilli Belediyesi ekipleri kısıtlı imkanlara rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için dün geceden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri sorumluluk sahasında olmamasına rağmen Üçköy tepesi ve Köseağzı mevkisine kadar ana yollarda da kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Çalışmalara değinen Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, “Yoğun kar yağışı nedeniyle trafik akışının aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye ekiplerimiz tarafından yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.” İfadelerini kullandı.

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