İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "1999'da sismik olarak mekanik aletlerle takip ettiğimiz sismik gözlemleri, bugün 240 istasyonda dijital aletlerle online olarak verileri aldığımız çok başarılı, uluslararası anlamda çok yetkin ve önemli olan merkezimizde takip ediyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 150. yıl kutlamaları kapsamında "Kandilli Bilim Festivali" düzenlendi.

Özener, "Rasathane'nin 3 Bileşeni: Gözlem-Eğitim-Araştırma" başlıklı sunumunda, rasathane tarihine ve sismolojik çalışmalara başlamasına ilişkin bilgi vererek, enstitünün 1895'ten bu yana deprem gözlemleri yaptığını dile getirdi.

Önemli tarihi bir misyonu olan rasathanenin yeni yerinde kurulmasıyla çeşitli gözlemlere başladığını anlatan Özener, "Meteorolojik gözlemler, 1911'den itibaren başlıyor. 1969'da yeni meteoroloji binası ve kulesi faaliyete geçiyor. 1926'da bir dürbün alınıyor, daha sonra çeşitli desteklerle bir astronomi kulesi yapılıyor. 1935'te, astronomi kulesi yapıldıktan sonra astronomik gözlemler başlıyor. 1930-45'ler arasında sismoloji, manyetik ve jeodezi binaları yapılıyor ve hizmete başlıyor. 1968'de güneş kulesi yapılıyor." diye konuştu.