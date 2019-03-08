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Kandilli Bilim Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: - "1999'da sismik olarak mekanik aletlerle takip ettiğimiz sismik gözlemleri, bugün 240 istasyonda dijital aletlerle online olarak verileri aldığımız çok başarılı, uluslararası anlamda çok yetkin ve önemli olan merkezimizde takip ediyoruz" - "Rasathane sadece depremle uğraşmıyor. Kuvvetli bir eğitim kadromuz ve uluslararası anlamda tanınırlığı olan eğitim birimlerimiz var. Deprem mühendisliği, jeodezi ve jeofizik alanlarında yüksek lisans eğitimleri veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "1999'da sismik olarak mekanik aletlerle takip ettiğimiz sismik gözlemleri, bugün 240 istasyonda dijital aletlerle online olarak verileri aldığımız çok başarılı, uluslararası anlamda çok yetkin ve önemli olan merkezimizde takip ediyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 150. yıl kutlamaları kapsamında "Kandilli Bilim Festivali" düzenlendi.

Özener, "Rasathane'nin 3 Bileşeni: Gözlem-Eğitim-Araştırma" başlıklı sunumunda, rasathane tarihine ve sismolojik çalışmalara başlamasına ilişkin bilgi vererek, enstitünün 1895'ten bu yana deprem gözlemleri yaptığını dile getirdi.

Önemli tarihi bir misyonu olan rasathanenin yeni yerinde kurulmasıyla çeşitli gözlemlere başladığını anlatan Özener, "Meteorolojik gözlemler, 1911'den itibaren başlıyor. 1969'da yeni meteoroloji binası ve kulesi faaliyete geçiyor. 1926'da bir dürbün alınıyor, daha sonra çeşitli desteklerle bir astronomi kulesi yapılıyor. 1935'te, astronomi kulesi yapıldıktan sonra astronomik gözlemler başlıyor. 1930-45'ler arasında sismoloji, manyetik ve jeodezi binaları yapılıyor ve hizmete başlıyor. 1968'de güneş kulesi yapılıyor." diye konuştu.

- "Kuvvetli bir eğitim kadromuz var"

Özener, 1983'te rasathanenin Boğaziçi Üniversitesine bağlandığını hatırlatarak, "Rasathane sadece depremle uğraşmıyor. Kuvvetli bir eğitim kadromuz ve uluslararası anlamda tanınırlığı olan eğitim birimlerimiz var. Deprem mühendisliği, jeodezi ve jeofizik alanlarında yüksek lisans eğitimleri veriyoruz. Üç merkezimiz var: Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi, İznik'te Deprem Zararları Azaltma Merkezi." dedi.

Hicri-kameri ay başlarının başlangıç tarihlerini belirlemenin rasathanenin görevi olduğuna değinen Özener, rasathanede adli astronomi çalışmaları yapıldığını ve Adalet Bakanlığının 2004'te verdiği yetkiyle bu konuda yetkili kurumun da rasathane olduğunu söyledi.

Özener, depremle ilgili olarak 415 tane istasyonla tüm Türkiye'nin takip edildiğini kaydederek, "1999'da sismik olarak mekanik aletlerle takip ettiğimiz sismik gözlemleri, bugün 240 istasyonda dijital aletlerle online olarak verileri aldığımız çok başarılı, uluslararası anlamda çok yetkin ve önemli olan merkezimizde takip ediyoruz." diye konuştu.

- Festival

Kandilli Rasathanesindeki festivalde, bilim tarihi koleksiyonu, deprem izleme sistemleri, geçmişten bugüne jeodezik çalışmalar, hava kirliliği ve meteoroloji konuları ele alınıyor.

Seminerlerin ardından katılımcılar, Astronomi Laboratuvarını ziyaret edip, tarihi teleskopla güneş gözlemine katılabilecek.

Etkinlik, yarın sona erecek.

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