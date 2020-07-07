Kandilli'den beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklama: 7,2'lik bir enerji var

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bakırköy Belediyesi tarafından Tarık Akan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Beklenen İstanbul Depremi ve Bakırköy'e Etkileri'' panelinde yaptığı konuşmada, depremin durdurulamayacağını ama depremin zararının azaltılabileceğini söyledi.

"BUNUNLA YAŞAMAYI ÖĞRENELİM"

Depremin nerede, ne büyüklükte olacağını bildiklerini belirten Özener, "Ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var. Biz bunu hep söylüyoruz. Bunu bilelim bununla yaşamayı öğrenelim." diye konuştu.

Prof. Dr. Özener, Türkiye'nin her yerinde diri faylar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 500'den fazla fay var. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir deprem olması bizim için sürpriz olmasın. Depreme karşı algımız, hassasiyetimiz arttı. Türkiye'deki depremleri 450 sensörle izliyoruz. Biz bu depremleri yaşayacağız ama bunları yaşarken psikolojimizi bozmayalım. Yarın deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmamız lazım. Burada en büyük görev karar vericilere düşüyor. Kentsel dönüşüm çok önemli. Kentsel dönüşüm de bir binayı yıkıp yerine yenisinin yapılması değil, transfer alanlarının yapılması, kötü zemin ve kötü bina stoku olan yerlerin tamamen yıkılıp yerine güncel teknolojilerle bina yapılması veya oraları tamamen terk edip farklı yerlere yapı yaparak yerleşmemiz lazım."