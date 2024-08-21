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  4. Kandilli Rasahthanesi duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasahthanesi duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.08.2024 08:07
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ta saat 7.46'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasahthanesi duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin resmi X hesabında yaptığı son paylaşım ile Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Payamburnu Göksun olan deprem yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

7.46'da gerçekleşen depremin şiddeti 3.6 olarak kaydedildi.

21 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.08.21 07:57:08 37.9782 36.4410 7.6 -.- 2.4 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 07:46:29 37.8643 36.2972 5.6 -.- 3.6 3.6 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 07:43:03 38.1150 38.4497 5.0 -.- 2.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.21 07:22:07 38.4248 37.5287 3.8 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.21 06:12:54 38.4590 37.5082 11.4 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.21 05:15:38 38.7067 39.9442 5.0 -.- 3.8 3.9 PALU (ELAZIG) İlksel
2024.08.21 04:26:56 37.8447 36.3197 4.2 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 04:10:14 37.8682 36.3053 3.9 -.- 3.1 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 04:04:47 37.8770 36.2697 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.21 02:56:00 37.8713 36.2945 1.4 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 02:31:44 38.6180 43.3853 12.5 -.- 2.3 -.- ASIT-(VAN) İlksel
2024.08.21 02:28:20 39.5230 33.0270 4.0 -.- 1.6 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2024.08.21 02:18:33 38.5342 39.2828 5.0 -.- 1.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2024.08.21 00:57:37 36.6468 36.3130 10.3 -.- 1.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.08.21 00:43:22 37.6207 35.3867 7.2 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.08.21 00:11:51 38.0507 36.5527 18.5 -.- 1.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş
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