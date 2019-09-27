Kandilli Rasathanesi: Bir sona yaklaşıyoruz ama zamanını bilmiyoruz

Özener burada biriken enerji nedeniyle sona yaklaşıldığını ancak bu sonun ne zaman geleceğinin bilinmediğini vurguladı.Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, dün İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özener, "Marmara Denizi’nde son 30 yılda büyüklüğü 4 ve 4.5 olan depremlere bakıldığında, daha çok doğu ve batı segmentlerinde olduğunu gördüklerini” belirtti. Dünden beri 200'den fazla deprem kaydettiklerini belirten Özener, son dört depreme dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.”

Türkiye'deki depremleri "7 gün 24 saat izlediklerini” vurgulayan Özener, "bunların ne anlama geldiğini çok yakından takip ettiklerinin” altını çizdi.

"Depremin zamanını bilmek mümkün değil”