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Kandilli Rasathanesi: Bir sona yaklaşıyoruz ama zamanını bilmiyoruz

27.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener Marmara’daki fay hattını yakından takip ettiklerini belirtti.

Özener burada biriken enerji nedeniyle sona yaklaşıldığını ancak bu sonun ne zaman geleceğinin bilinmediğini vurguladı.Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, dün İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özener, "Marmara Denizi’nde son 30 yılda büyüklüğü 4 ve 4.5 olan depremlere bakıldığında, daha çok doğu ve batı segmentlerinde olduğunu gördüklerini” belirtti. Dünden beri 200'den fazla deprem kaydettiklerini belirten Özener, son dört depreme dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.”

Türkiye'deki depremleri "7 gün 24 saat izlediklerini” vurgulayan Özener, "bunların ne anlama geldiğini çok yakından takip ettiklerinin” altını çizdi.

"Depremin zamanını bilmek mümkün değil”

Deprem uzmanı Özener, "Bilim insanları birçok şeyi bilebilir. Depremin nerede olacağını ve yaklaşık büyüklüğünü bilebilir. Ama zamanı konusunda bir şey söylememiz mümkün değil” dedi. Birçok bilim insanının Marmara Denizi içinde büyük bir deprem gerçekleşeceği konusunda hem fikir olduğunu belirten Özener, ama buna ilişkin tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Yaptıkları takipler sonucunda Anadolu plakasının her yıl 2,5 santimetre batıya doğru kaydığını tespit ettiklerini kaydeden Özener, "Burada bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün açığa çıkacak. Ne zaman çıkacağını bilemiyoruz. Ama bir sona yaklaşıyoruz. Ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz” dedi.

"Her gün hazırlıklı olunmalı”

"Türkiye’deki deprem gerçeğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor” diyen Özener, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ve kendi önlemini alması gerektiğine işaret etti. Özener, “Her gün deprem olacak gibi hazırlıklı olunması gerektiğini” vurguladı.

Oktay: 473 bina hasarlı

Özener’in açıklamaları öncesinde İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantı öncesinde İstanbul'daki depremle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Oktay, "556 personelimiz hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere, barınma, araç-gereç ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çalışmalarına devam ediyor” dedi. Vatandaşlardan gelen hasarlı bina ihbarlarının tamamının tek tek kayıt altına alınarak incelendiğini söyleyen Oktay, şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısının 473 olduğunu belirtti.

Oktay depremde yaralanan 34 vatandaşın 10'unun tedavilerine devam edildiğini söyleyerek, 24 vatandaşın ise taburcu edildiğini kaydetti.

DW/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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