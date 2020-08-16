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Kandilli Rasathanesi: Deprem, meteoroloji ve astronomi çalışmaları nasıl yürütülüyor?

16.08.2020 20:23 | Son Güncelleme

Türkiye'de deprem olduğunda veriler, açıklamalar ve bilimsel incelemeler için gözler Kandilli Rasathanesi'ne çevriliyor. BBC Türkçe'den Ege Tatlıcı ve Mahmut Hamsici, Kandilli Rasathanesi'nde hangi faaliyetlerin yürütüldüğünü ve deprem izleme çalışmalarının nasıl yapıldığını araştırdı.

Kandilli Rasathanesi: Deprem, meteoroloji ve astronomi çalışmaları nasıl yürütülüyor?

https://www.youtube.com/watch?v=i6wRX60TQVQ

Türkiye'de her deprem olduğunda, Kandilli Rasathanesi gündeme geliyor.

Her ne kadar kamuoyunda depremlerle ilgili bilgi veren bir kurum olarak bilinse de 'Kandilli', aslında Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı, kapsamlı bir enstitü.

Peki Ensititü'de hangi faaliyetler yürütülüyor?

Enstitü'nün 152 yıllık tarihinde neler var?

'Kandilli' ile ilgili az bilinen ayrıntılar neler?

Enstitüde hangi tarihi eserler bulunuyor?

Deprem izleme çalışmaları nasıl yürütülüyor?

BBC Türkçe ekibi, 'Kandilli'de araştırdı.

Video-haber: Ege Tatlıcı, Mahmut Hamsici

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