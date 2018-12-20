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Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul'da hissedilen depremle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden Yalova'da meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremle ilgili açıklama yapıldı. Yalova'daki deprem İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Yalova Çınarcık'ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Saat 09.34’de, aletsel büyüklüğü 4.5 olan hafif şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km civarında olup, sığ odaklı bir depremdir. Deprem özellikle Esenköy, Yalova ve İstanbul’da hissedilmiştir.

Yalova il sınırlarının tamamı genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun, kısmen de Batı Anadolu açılma rejiminin etkisi altındadır. Yalova ili Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzeyden ve güneyden geçen kolları ili çevirmektedir. Bu yüzden bölgede çok miktarda irili ufaklı diri fay parçası bulunmaktadır. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi, il sınırları içerisinden Altınova, Yalova, Esenköy ve Orhangazi Fayı geçmektedir"

UYARI GELDİ: DEPREME DAYANIKLI BİNALARDA OTURULMALI

"Marmara Denizi ve İzmit Körfezi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Adalar, Çınarcık, Karamürsel, Gölcük, Darıca fay parçaları ve Gemlik Körfezi’nden geçen Gemlik ve Gençali Fayları bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu -Batı ve Kuzey Batı -Güney Doğu gidişlidir. Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü depremin normal faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Fay düzleminin doğrultusu genel olarak Kuze Batı -Güney Doğu gidişli fay parçasının depreme neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bölgenin deprem riskinin yüksek olduğu bilincinde olarak, depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olmasına dikkat etmeleri depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır"

afad

YALOVA'DAKİ DEPREM

Yalova'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova kent merkezinin yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.34'te meydana geldi. Deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.

YALOVA VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI BULUNMUYOR

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, Çınarcık'ta saat 09.34'te 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla il genelinde can ve mal kaybı bulunmadığını kaydetti.

Erol, ilgili birimlerin olayı takip ederek gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Uluslararası deprem araştırma merkezleri de Marmara'daki depremi son dakika uyarısıyla geçti.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
En iyi altyapi ulkemizdedir ecevit yuzunden kaç kişi öldü bi hatırlayın ve bugünkü depremde bir kişi bile ölmedi işte reisin farkı burda
Rabbim tüm müslüman aleminin yardımcısı olsun.. Felaketlerden korusun..
sizin uzmanlığınızın içine tüküreyim.deprem uzmanlarıymış
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