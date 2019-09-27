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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener “Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz”

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi.

İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaptığı açıklamada, “Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz” dedi. Prof. Dr. Özener açıklama yaptığı sırada ise deprem olduğunu belirten alarm sesi birkaç kez duyuldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Özener yaptığı açıklamada, “Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizinin içinden geçen bölümündeki son 30 yılda Kandilli gözlemleriyle bazı sayılar var. Marmara Denizi içinde 3,5 ile 4 büyüklüğünde son 30 yılda 253 tane deprem kaydedildi. Son 30 yıldaki 4 ile 4,5 büyüklüğündeki depremlere bakarsak, 100 tane depreme maruz kalmış bu alan. Orta segmente baktığımızda depremlerin daha çok Doğu ve Batı segmentin üzerinde olduğunu, orta segmentte nispeten daha az deprem olduğunu görüyoruz. 4,5’ten büyük depremlerin sadece bu segmentlerin doğusu ve batısında olduğuna dikkatimizi çekiyor. Son 4 günde olan depremlerin de orta segmentin yakınında, hemen Kuzeyinde olduğunu, artçıların da ana segmente yaklaştığın görüyoruz. Bu da 1766 depreminin olduğu fay. Şu anda 200’ün üzerinde deprem kaydettik ve bu sayı sürekli artıyor. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. Öncelikle 5,7 ve onun artçısı olan 4,7 depremlerinin olduğu yer ana fayın üzerinde. Yaklaşık 6-7 km Kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı artçı şoklara baktığımızda bunların Güneye ve Doğuya doğru ilerlediğini, 4.4’lük artçı şokun da ana fayın üzerinde olduğunu görüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Haluk Özener açıklama yaptığı sırada birkaç defa deprem olduğunu belirten alarm sesi duyuldu. Bununla ilgili konuşan Prof. Dr. Özener, makinaların deprem anlarında alarm verdiğini ve daha sonrasında uzman sismologların daha ayrıntılı şekilde verileri incelediğini belirtti.

“Bir sona doğru yaklaşıyoruz”
Ayrıca Prof. Dr. Haluk Özener, “Enerji dışarı çıkacak, ne zaman çıkacağını bilmiyoruz ama. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim her aman bugün deprem olacakmışız
gibi hazır olmamız lazım” diye konuştu.

Prof. Dr. Halk Özener, “Depremin ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz ama olacağını söyleyebilirim. Marmara’da olacak depremin büyüklüğünün 7 üzerinde olacağı zaten bilimsel olarak açıklanmış bir gerçek. 5.7’lik deprem oldu artık her şey geçmiştir demek gerçekçi değil” dedi.

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