Kandilli Rasathanesinden deprem açıklaması

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı. Açıklamada depremin şiddetti olduğu belirtilerek Çanakkale ili ve ilçeleri ile birlikte Tekirdağ, İstanbul, Bursa ve İzmir’de hissedildiği aktarıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan Marmara ve Ege bölgesinde de hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "20 Şubat 2019 tarihinde Tartışık-Ayvacık-Çanakkale merkez üstünde yerel saat ile 21.23’de aletsel büyüklüğü Ml=5.4 olan şiddetlice bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Çanakkale ili ve ilçeleri ile Tekirdağ, İstanbul, Bursa ve İzmir illerinde hissedilmiştir" denildi.

