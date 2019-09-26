Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında bugün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslı Doğru, Perşembe günkü yer sarsıntısının İstanbul'da beklenen olası büyük depremin öncüsü olabileceğine dair bir tespitte bulunmanın şu an için mümkün olmadığını kaydetti. Doğru, yine de bölgedeki vatandaşların hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Depremle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğru, "Meydana gelen deprem büyük Marmara depreminin tetikçisi olabilir mi?" sorusuna, "1999 depreminin ardından bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var; Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla biz Marmara Denizi’nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu dakika itibariyle bu deprem büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Ancak tabii ki herkes teyakkuzda olsun" yanıtını verdi.

Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirten Aslı Doğru, "Bugün Türkiye saati ile 13:59'da Silivri'nin yaklaşık 20-25 km güneyinde Marmara Denizi içinde İstanbul’a 75 km mesafede 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem 13 km derinlikte oluşmuştur. 24 Eylül 2019'da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1,5 ile 3,7 arasında değişen yaklaşık 60 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardındansa şu ana kadar 15 tane artçı deprem olmuştur. Bunların en büyüğü 4,4 büyüklüğündedir. 4,7 ve 5,7 büyüklüğündeki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın valiliğin ve AFAD’ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz’’ dedi.