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Kandilli uzmanlarından "hazırlıklı olun" çağrısı

26.09.2019 21:31 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi uzmanları, Marmara’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin şu an için öncü deprem olarak değerlendirilemeyeceğini, ancak vatandaşların teyakkuzda olması gerektiğini belirtti.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında bugün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslı Doğru, Perşembe günkü yer sarsıntısının İstanbul'da beklenen olası büyük depremin öncüsü olabileceğine dair bir tespitte bulunmanın şu an için mümkün olmadığını kaydetti. Doğru, yine de bölgedeki vatandaşların hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Depremle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğru, "Meydana gelen deprem büyük Marmara depreminin tetikçisi olabilir mi?" sorusuna, "1999 depreminin ardından bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var; Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla biz Marmara Denizi’nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu dakika itibariyle bu deprem büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Ancak tabii ki herkes teyakkuzda olsun" yanıtını verdi.

Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirten Aslı Doğru, "Bugün Türkiye saati ile 13:59'da Silivri'nin yaklaşık 20-25 km güneyinde Marmara Denizi içinde İstanbul’a 75 km mesafede 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem 13 km derinlikte oluşmuştur. 24 Eylül 2019'da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1,5 ile 3,7 arasında değişen yaklaşık 60 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardındansa şu ana kadar 15 tane artçı deprem olmuştur. Bunların en büyüğü 4,4 büyüklüğündedir. 4,7 ve 5,7 büyüklüğündeki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın valiliğin ve AFAD’ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz’’ dedi.

"Önemli bir test oldu"

Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise depremin çok önemli bir test olduğunu belirterek, "Orta büyüklükte bir depremde bu coğrafyada özellikle kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Bu testte ne kadar başarılı olduğumuzu sizin takdirinize sunuyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek büyük deprem için de çok iyi bir test oldu" dedi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bulut ise, "Geçenlerde meydana gelen depremden bu yana bizim alışılagelmiş, ana şok artçı şok ilişkisine bağlı bir düşüş yaşanmadı. Orta düzeyde devam etti depremler. Sonrasında böyle bir deprem yaşadık. 20 yıldır bu bölgede buna benzer bir aktivite yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmak gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

DHA/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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