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Kandilli ve AFAD son depremler! Deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

09.10.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ülkesi olan Türkiye’de anlık sarsıntılar meydana geliyor. 9 Ekim 2021 Cumartesi sabahı da Kandilli ve AFAD’ın kaydettiği anlık depremler listesi paylaşıldı. 9 Ekim Cumartesi günü gece yarısından itibaren Akdeniz'in Girit Adası çevresinde birçok depremin kaydedildiği görülüyor.

Kandilli ve AFAD son depremler! Deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

Yaşanan depremleri anlık kaydeden Kandilli ve AFAD, depremlerin yerin kaç kilometre altında olduğunu, büyüklüğünü anbean paylaşıyor. Bugün içerisinde de de Girit Adası dışında Çorum, Aydın, Niğde, Erzincan, Şanlıurfa, Malatya gibi ilçelerde küçük çaplı sarsıntılar meydana geldi.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi kurumlar, en son nerede, kaç şiddetinde ve yerin kaç kilometre altında deprem olduğunu anlık olarak paylaşıyor.

İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi günü meydana gelen son depremlerin listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Kandilli ve AFAD son depremler! Deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

Kandilli ve AFAD son depremler! Deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

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