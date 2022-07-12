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Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi! 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp…

12.07.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Plajı’nda dehşet anları yaşandı. Denize giren 2 kişiden biri boğuldu, kayıp diğer kişi ise aranıyor. Aynı plajda biri kadın 2 kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi. İşte Kandıra’da denizde yaşanan korkunç anlarla ilgili haberin detayları…

Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi! 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp…

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde, denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Akyazı'dan gelen 3 arkadaş Cebeci Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra 3 arkadaş gözden kayboldu.

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Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

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3 arkadaştan, henüz ismi öğrenilemeyen biri kurtarılırken, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Yunus Çakır için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AYNI PLAJDA DENİZE GİREN 2 KİŞİ İSE BÖYLE KURTARILDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı.
Cebeci plajında gece geç saatlerde denize giren birisi kadın 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

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O sırada şans eseri başka bir boğulma vakası için plajda bulunan Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, durumu fark edip boğulan 2 kişinin yardımına koştu.

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Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan 2 kişi, yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
boğulma
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