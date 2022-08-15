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  4. Kandıra'daki plajda ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu

Kandıra'daki plajda ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu

15.08.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde plajda çıkan kavga, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavgada yumrukların havada uçuştu. O anlar ise sahildeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kandıra'daki kavga, dün öğle saatlerinde Cebeci Sahili'nde meydana geldi. Plajda bazı şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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SAHİL KARIŞTI!

Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, adeta sahili karıştırdı.

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Şahısların neden kavga ettiği bilinmezken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, şahısların kavga ettiği, sahilde bulunan diğer vatandaşların da korku dolu gözlerle onları izledikleri görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kandıra kavga
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