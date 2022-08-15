Kandıra'daki plajda ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu

Kandıra'daki kavga, dün öğle saatlerinde Cebeci Sahili'nde meydana geldi. Plajda bazı şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SAHİL KARIŞTI!

Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, adeta sahili karıştırdı.

Şahısların neden kavga ettiği bilinmezken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahısların kavga ettiği, sahilde bulunan diğer vatandaşların da korku dolu gözlerle onları izledikleri görüldü. (İHA)

