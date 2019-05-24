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Kandıra'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, yağmur ve fırtına ile birlikte oluşan hortum, kıyı kesimlerde hasara yol açtı.

KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, yağmur ve fırtına ile birlikte oluşan hortum, kıyı kesimlerde hasara yol açtı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçarken, ağaçlar devrildi. Araçlar, çatılardan uçan parçalar ve devrilen ağaçlar nedeniyle hasar gördü. Kandıra'da, bugün sabah saatlerinde, yağmur ve fırtına etkili oldu. Denizde oluşan hortum, kıyı kesimlerde hasara neden oldu. Tatil bölgesi olan, daha çok yazlık evlerin bulunduğu Kefken ve Kerpe'de ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Ağaçların dalları kırılırken, bazıları da devrildi. Çok sayıda ev ile iş yerinin çatısının uçması ve ağaçların devrilmesi sonucu park halindeki araçlar hasar gördü.

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