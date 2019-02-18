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Kandıra'da karaya oturan gemi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 19:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bandıralı gemi, römorkör yardımıyla kurtarıldı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bandıralı gemi, römorkör yardımıyla kurtarıldı. Gemi kontrol edilmek üzere Kefken açıklarına çekildi. Kandıra Babalı sahili Dikili mevkiinde Cumartesi günü karaya oturan 89 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Letonya bandıralı Fehn Lyra isimli kuru yük gemisi, bulunduğu yerden kurtarıldı. Cumartesi günü fırtınada sürüklenerek kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta karaya oturan geminin mürettebatı sigorta şirketine durumu bildirdi. Sigorta şirketinin devreye girmesinin ardından gemiyi kurtarmak için Zonguldak Ereğli'den römorkör getirildi. Pazar sabahı başlayan kurtarma çalışmaları kapsamında gemi önce arka kısmından halat ile bağlanarak bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı. Gün içerisinde kullanılan halat 4 kez koparak geminin yerinden oynatılamadı. Bugün ise gemi burun kısmından halatla bağlanarak çekilmeye çalışıldı. Önden bağlanan halat ile yerinden oynatılan Fehn Lyra isimli gemi, öğle saatlerinde olduğu yerde döndürülmeye başladı. Römorkör yardımıyla olduğu yerde döndürülen gemi, bu şekilde altındaki kum hareket ettirilerek saat 18.00 sıralarında kurtarıldı. Karaya oturan gemi kurtarılmasının ardından römorkör yardımıyla Kefken açıklarında belirlenen demir atma sahasına çekildi. Yarın dalgıçlar tarafından geminin hasar görüp görmediği kontrol edilecek. Ayrıca Rus asıllı olduğu öğrenilen gemi kaptanının Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından ifadesi alınacak. Kıyı Emniyeti tarafından yapılacak kontrolün ardından gemi hasar görmemiş ise normal güzergahı olan Zonguldak Ereğli limanına doğru yola çıkacak.

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