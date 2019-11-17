HABER

Kandıra'da kaybolan epilepsi hastası ölü bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:07 | Son Güncelleme

KAYIP EPİLEPSİ HASTASI ÖLÜ BULUNDU Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar bölgesinde kaybolan ve dün öğlen saatlerinden beri aranan epilepsi hastası Müslüm Hızal'ın (30), piknik yaptıkları bölgeye yakın bir noktada cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP EPİLEPSİ HASTASI ÖLÜ BULUNDU
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar bölgesinde kaybolan ve dün öğlen saatlerinden beri aranan epilepsi hastası Müslüm Hızal'ın (30), piknik yaptıkları bölgeye yakın bir noktada cansız bedenine ulaşıldı. Bölgedeki ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine ekipler, çalışmalarını denizde yoğunlaştırdı. İhbarı üzerine gelen dalgıçların kayalık alanın alt kısmında yaptığı çalışmalarda Müslüm Hızal ölü bulundu. Hızal'ın denize düştüğü, akıntı ile kayalıkların altına sürüklendiği tahmin ediliyor.
Müslüm Hızal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandıAdana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı
Pendik'teki silahlı saldırıda ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandıPendik'teki silahlı saldırıda ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı
KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır?KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a 'bayrak' tepkisi

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

Büşra Nur Çalar kimdir? Büşra Nur Çalar’ın kızının mevlid görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

Büşra Nur Çalar kimdir?

KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır?

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.