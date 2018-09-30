HABER

Kandıra'da sağanak nedeniyle tarım alanları su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı.

Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı.

Kandıra'da etkili olan sağanak nedeniyle Kanlıdere taştı, bazı tarım alanları su altında kaldı. Kışla Mahallesi'nde Kışla Köprüsü ile bazı cadde ve sokaklarda ise ulaşım bir süre aksadı. Seyrek, Pınardüzü ve Kurtyeri bölgelerinde de kısmı taşmalar yaşanırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Derelere yakın bölgelerde bulunan bazı evlerde su baskını oldu.

Sahil kesimlerinde bulunan tatilciler, yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, tekneler bağlandı. Kocaeli Büyükşehir ile Kandıra Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.