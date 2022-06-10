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Kane Tanaka: Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 119 yaşında hayata veda etti

09.06.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı Kane Tanaka 119 yaşında hayata veda etti. Japonya'nın güneyindeki Fukuoka'da yaşayan Tanaka bu rekoru üç yıldır elinde tutuyordu.

Kane Tanaka: Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 119 yaşında hayata veda etti

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı Kane Tanaka 119 yaşında hayata veda etti. Japonya'nın güneyindeki Fukuoka'da yaşayan Tanaka bu rekoru üç yıldır elinde tutuyordu.

Son zamanlarına dek sağlıklı olan Tanaka uzun yaşamın sırrının aile, uyku, umut ve inançtan geçtiğini söylemişti.

Her gün sabah 6'da kalkan Tanaka öğleden sonraları matematik çalışıp kaligrafi yapıyordu. Yaşadığı huzurevi sakinlerini ve çalışanlarını Othello adlı masa oyununda sürekli yenmesiyle de meşhurdu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Tanaka 2 Ocak 1903'te Fukuoka'da bir ailenin yedinci çocuğu olarak prematüre doğdu.

Aynı yıl Wright Kardeşler ilk uçağı icat etmiş, Marie Curie de Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

Tam 100 yıl önce 1922'de 19 yaşındayken Hideo Tanaka ile evlendi ve beraber pirinç, Japon eriştesi ve tatlı satan aile işletmesini devraldılar.

Tanaka'nın bu evlilikten dört çocuğu oldu, beşinciyi de daha sonra evlat edindi.

En sevdiği şeyler çikolata ve gazozdu

Tanaka 2019 yılı Mart ayında resmi olarak dünyanın yaşayan en yaşlı kişisi seçildiğinde yapılan törende verdiği röportajda en sevdiği şeylerin çikolata ve gazoz olduğunu söylemiş, kutlama için getirilen bir kutu çikolatayı da hemen açıp yemişti.

Aynı törende hayatında en mutlu olduğu an sorulduğunda ise "Şimdi" şeklinde cevap vermişti.

Tanaka'nın Guiness Rekorları belgesini aldığı 2019'daki 116. doğumgünü kutlaması

Tanaka'nın, bir yıl ertelemeyle geçen yıl yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olimpiyat meşalesini taşıması da gündeme gelmiş, ancak ailesi COVID-19 tehlikesi nedeniyle bu kararı riskli bulduklarından hayali gerçekleşmemişti.

Kane Tanaka Japonya'da Eylül ayında kutlanan Yaşlılara Saygı Günü'nde pek çok defa onur konuğu olarak da yer almıştı.

Dünyanın en yaşlı insanlarına sahip Japonya'da nüfusun yüzde 28 gibi bir oranı 65 yaş ve üzerindekilerden oluşuyor.

119 yaşına kadar yaşayan Tanaka, ayrıca bu ay başında Amerikalı Sarah Knauss'u geçip tarih boyunca yaşayan en yaşlı ikinci insan olarak da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Tarihte şimdiye kadar yaşayan en yaşlı insan, 1997'de öldüğünde 122 yaşında olan Fransız Jeanne Louise Calment.

Tanaka'nın ölümünden sonra şu an dünyanın en yaşlı yaşayan kişisi 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon oldu.

Randon aynı zamanda dünyada COVID-19 geçirip hayatta kalan en yaşlı insan olarak biliniyor.

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