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Kanepede uyuyordu... Ölüm adeta teğet geçti! Neye uğradığını şaşırdı 'Görüntüleri izleyince ne kadar şanslı olduğumu gördüm'

28.10.2023 12:27 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobilin sürücüsü polisin geldiğini duyunca kaçtı. Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran adam, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ne kadar şanslı olduğunu gördüğünü söyleyip "Ölüm adeta beni teğet geçti." dedi.

Kanepede uyuyordu... Ölüm adeta teğet geçti! Neye uğradığını şaşırdı 'Görüntüleri izleyince ne kadar şanslı olduğumu gördüm'

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde bulunan bir dişçi muayenehanesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre fırıncı Cengiz Adlı (24), rahatsızlandığı için muayenehane önünde bulunan kanepede uyuyakaldı. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve kanepeye çarparak durabildi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bu sırada kanepede uyuyan Cengiz Adlı ise uyanarak neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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SÜRÜCÜ KAÇTI

Polisin geldiğini duyan otomobil sürücüsü, ‘Arabayı kenara çekeceğim’ diyerek otomobiline bindi ve kaçtı.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca otomobilin kanepeye çarpma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"ÖLÜM ADETA BENİ TEĞET GEÇTİ"

Gazetecilere konuşan Cengiz Adlı, ölümün kendisini teğet geçtiğini söyleyerek, “Biraz rahatsızdım ve kanepede uyuyordum. Bir anda kanepe sarsıldı ve baktım ki araç çarpmış. Çok korktum. Allah beni çocuğuma bağışladı. Ölüm adeta beni teğet geçti. Görüntüleri izleyince ne kadar şanslı olduğumu gördüm” dedi.

Öte yandan kaza nedeniyle diş hekiminin muayenehanesinin camının da kırıldığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

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