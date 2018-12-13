Kanepedeki kadın cesedi davasında sanığa yeniden 25 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 13 yıl önce gecekonduda Arzu Bozkaya'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili 25 yıl hapis cezası verilen Memik Zambak, yeniden yapılan yargılamada aynı cezaya çarptırıldı.

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3086 Sokak'taki bir gecekondudan 26 Haziran 2005 tarihinde gelen kötü kokudan rahatsız olanlar, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla kapısı açılarak girilen evde, bir kanepenin altında kadın cesedi bulundu. Öldürüldükten sonra kanepenin altına konulan cesedin, 3 ay kadar önce evi kiralayan Arzu Bozkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Olaydan sonra iki kez gözaltına alınan ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Memik Zambak, 11 yıl sonra dosyayı yeniden ele alan polis ekiplerince adli emanetteki bir çay bardağı üzerinde ve sigara izmaritlerinde parmak izleri tespit edilince tutuklandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Memik Zambak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanığın avukatı da hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebi nedeniyle kararın bozulduğu, bu nedenle yargılamanın yeniden yapıldığı belirtildi.

Duruşmanın savcısı mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Memik Zambak ise savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek "Ne amaçla öldürdüğümü bilmek istiyorum. Mağdurum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Zambak, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanığı yeniden 25 yıl hapse mahkum etti.

