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Kanepedeki zuladan uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polisin şüphe üzerine parkta durdurup aradığı Hasan Akgül'ün üzerinde 59 gram, evinde kanepedeki gizli bölmelerde ise 611 gram esrar ele geçirildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polisin şüphe üzerine parkta durdurup aradığı Hasan Akgül'ün üzerinde 59 gram, evinde kanepedeki gizli bölmelerde ise 611 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Hasan Akgül, tutuklandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla okul çevreleri ve parklarda denetim yaptı. Side Mahallesi'nde salı günü yapılan denetimde, bir parkta şüphe üzerine durdurulan Hasan Akgül'ün kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Aramada, Hasan Akgül'ün üzerinden satışa hazır 10 paket halinde 59 gram esrar ve 10 ecstasy hap ele geçirildi. Akgül gözaltına alındı.
Hasan Akgül'ün evinde yapılan aramada ise, salondaki kanepenin içine yapılan gizli bölmelerde, bir kısmı paketlenmiş satışa hazır 611 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 26 fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira, 25 dolar ve 35 Euro ele geçirildi.
Hasan Akgül, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.

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