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Kanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, kanepeden düşen Yaşar Can Uzun (2), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, yaşamını yitirdi.

Kanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybetti

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, kanepeden düşen Yaşar Can Uzun (2), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, yaşamını yitirdi.
Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan 3 yıllık evli, Ramazan- Meliha Uzun çiftinin, tek çocukları Yaşar Can Uzun, dün saat 21.00 sıralarında dengesini kaybederek, kanepeden yere düştü. Başını yere çarpan çocuk, ailesi tarafından Kınık Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Bilinci kapalı olan küçük Yaşar Can, buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soma'daki bir kömür madeninde işçi olarak çalışan Ramazan Uzun ve ev kadını olan eşi Meliha Uzun, acı haberle yıkıldı. Uzun çiftini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Uzun'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Kanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybetti

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