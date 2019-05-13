Kanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Kınık ilçesinde, kanepeden düşerek yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamı yitiren 2 yaşındaki Yaşar Can Uzun'un İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi ilk olarak annesi Neziha Uzun'un doğup, büyüdüğü kırsal Arpadere Mahallesi'ne getirildi. Buradaki Arpadere Camisi'nde öğlen düzenlenen cenaze törenine Yaşar Can Uzun'un babası Ramazan Uzun, diğer yakınları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Uzun'un Arpadere Mezarlığı'na götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cemil SEVAL/KINIK (İzmir), (DHA)

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