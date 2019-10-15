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Kangal ile kedinin dostluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde kedi ile Kangal yavrusunun dostluğu dikkat çekiyor.Sivas’ta “kedi ile köpek gibi” deyimini boşa çıkartan görüntüler kaydedildi.

Kangal ile kedinin dostluğu

Sivas’ın Gürün ilçesinde kedi ile Kangal yavrusunun dostluğu dikkat çekiyor.
Sivas’ta “kedi ile köpek gibi” deyimini boşa çıkartan görüntüler kaydedildi. Bir işyerinin bahçesinde beslenen 1 aylık Kangal köpeği yavrusu ile 1 yaşlarındaki kedi arasındaki dostluk dikkat çekiyor. Kedi ile köpek arasında ezeli bir düşmanlık olduğu düşünülse de Gürün’deki bu görüntüler bu inanışı unutturacak türden. Yemek vakti yemeklerini bölüşen kedi ve köpek diğer vakitlerini de birlikte oynayarak geçiriyor. Şaşkınlığa neden olan bu ilişkiye ise dünyanın en zeki ve sadık koruma köpeği olarak bilinen Kangalların, sahibine ait olan her şeye sahip olma ve koruma güdüsünün neden olduğu düşünülüyor.

Kangal ile kedinin dostluğu

Kangal ile kedinin dostluğu

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