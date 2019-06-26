HABER

Kangal köpeği 11 yavru doğurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

Sivas’ta ’Haskız’ adlı Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi.Sivas Meraküm mevkiinde İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi’nde bulunan 4,5 yaşındaki gebe kangal köpeğinin doğumu bir süre gecikti.

Kangal köpeği 11 yavru doğurdu

Sivas’ta ’Haskız’ adlı Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi.
Sivas Meraküm mevkiinde İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi’nde bulunan 4,5 yaşındaki gebe kangal köpeğinin doğumu bir süre gecikti. ’Haskız’ adlı kangal köpeği bunun üzerine yetiştiricisi Hüseyin Yıldız tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Burada veterinerler tarafından yapılan ilk muayenenin ardından Haskız’ın sezaryenle doğum yapılmasına karar verildi. Veteriner tarafından ameliyata alınan Haskız, başarılı operasyonla 11 yavru Kangal dünyaya getirdi. Kuvöze konulan 11 yavru kangal köpeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haskız ise operasyonun ardından taburcu edildi. Taburcu edilen Haskız, operasyonda bitkin düşünce yavrularına çiftlikte bulunan ve bir süre önce doğum yapan Kobrakız adlı Kangal köpeği annelik yaptı.

Kangal köpeği 11 yavru doğurdu

Kangal köpeği 11 yavru doğurdu

Kangal köpeği 11 yavru doğurdu

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İmamoğlu: Valimizle de konuştuk. Devir teslim için yarın 18.30’daİmamoğlu: Valimizle de konuştuk. Devir teslim için yarın 18.30’da
Burdur’da yaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana yakalandıBurdur’da yaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Son dakika öğretmen Ayşe Çelik için yeni karar!

'Ayşe öğretmen' için flaş karar!

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.