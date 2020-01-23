Kangal köpeğini alan geldi!

Sivas Valiliği tarafından “İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi” 7 milyon 51 TL’lik bir bütçe ile şehir merkezinde kurulacak olması, Kangal ilçesindeki Kangal üreticilerini üzdü. Üretim merkezinin köpeğe de adını veren Kangal’da kurulması gerektiğini düşünen üreticiler, konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Üreticiler basın açıklamasına Kangal köpekleri ile birlikte katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu basın açıklamasını, tüm üreticiler adına Kangal Yetiştiricisi Mustafa Şişman okudu.

Açıklamada, “Bizler tüm dünyada ilçemizin ismi ile tanınmış olan Kangal köpeği ile ilgili yapılacak tüm çalışmaların merkezinin yine ilçemiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Herkes şu gerçeği bilmelidir ki taklitler ancak aslını yaşatır. Kangal köpeği kangala aittir. Ülkemizden ve dünyadan Kangal köpeği ile ilgili gelen taleplerin çoğu ilçemize gelmektedir. İlçemize gelen her yabancı, ilçe öz kaynakları ile birçok açıdan emsalsiz olan bu canlıya sahip olmak istemektedir. Ayrıca Kangal köpeğinin en etkili ve sağlıklı yetiştiği iklim şartları da Kangal’dadır. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında Kangal köpeği ile ilgili tüm çalışmalarda merkez Kangal ilçesi olmalıdır” denildi.

(İHA)

