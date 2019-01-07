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Kangal köpek drone'a bakın nasıl kafa tuttu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 10:56 | Son Güncelleme

Sivas merkeze 10 kilometre mesafedeki Meraküm tepesinde kurulan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde yetiştirilen safkan Kangallar, hem yurt dışında hem de yurt içnde ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarında ırkının tüm özelliklerini sergileyen ve koruma içgüdüsünün ne denli yüksek olduğunu gözler önüne seren kangal köpeği, bu kez drone'u uzaklaştırmaya çalıştı.

Tehdit olarak gördüğü tüm unsurları uzaklaştırmaya çalışan Kangal köpekler koruma içgüdüleri en yüksek olan köpekler arasında yer alıyor. Zorba isimli Kangal köpeği de bu içgüdüleri harekete geçince kendisini görüntülemeye çalışan drone'u bakın nasıl uzaklaştırmaya çalıştı...

Kangalın 'drone' tepkisi!

Sivas'ta üretim merkezinde yetişen 'Zorba' isimli erkek Kangal köpeği, kendisini görüntüleyen drone'u hamle yaparak, uzaklaştırmaya çalıştı.
Sivas merkeze 10 kilometre mesafedeki 2003 rakımlı Meraküm tepesinde kurulu olan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde yetiştirilen safkan Kangallar, yurt içi ve yurt dışından meraklıların ilgi odağı oluyor.
Özellikle kış aylarında ırkının bütün özelliklerini sergileyen ve koruma içgüdüsü en yüksek düzeye çıkan Kangal köpekleri yoğun talep görüyor. 'Anadolu Aslanı' ve 'Anadolu Kar Leoparı' olarak nitelendirilen Kangal köpekleri, sahibi ve bulunduğu bölgeyi koruma içgüdüsü en yüksek düzeyde olan köpeklerden biri olarak kabul ediliyor.
Hüseyin Yıldız'ın işletmeciliğini yaptığı üretim merkezinde yetişen 2,5 yaşındaki 'Zorba' isimli Kangal köpeği, koruma içgüdüsünü farklı bir boyuta taşıdı. Zorba, kendisini görüntülemeye çalışan drone'u uzaklaştırmak için hamle yaptı.
Köpeğin bu anları objektiflere yansıdı. Uzman Hüseyin Yıldız, "Kangal köpekleri, tehdit olarak algıladığı her şeye refleks gösterir" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Sivas köpek Kangal

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