HABER

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Sivas Kongresinin 100.

Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliğince düzenlenen “Kangal Köpeği Güzellik Yarışması” büyük ilgi gördü.
Sivas Kongresinin 100. Yılı dolayısıyla Sivas Valiliği tarafından “Kangal Köpeği Güzellik yarışması” düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde düzenlen yarışmaya Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmaya 8 ayrı kategoride 100’ün üzerinde Kangal köpeği katıldı. Sahipleri eşliğine jüri karşısında çıkarılan Kangal Köpeklerinin Federasyon tarafından belirlenen standart özelliklerine bakıldı. Kangal köpeklerinin; baş, gövde, boyun, bacak ve renk gibi özelliklerine bakıldı. Öte yandan yarışamaya katılmak isteyen bazı yarışmacılar daha önceden katılacağını bildirmediği ve kayıt yaptırmadığı için yarışmaya alınmadı. Yarışmaya alınmayan Gazi Yalçın adındaki Kangal köpeği sahibi tepkisini dile getirerek, “Benim köpeğim bazıları gibi mama yiyerek 24 saat yatan köpek değildir” dedi. Yarışma sonunda dereceye giren köpeklerin sahiplerine madalya, deri tasma, iç-dış parazit ilaçları gibi bazı ödüller verilecek.

“Temel gayemiz Kangal ırkına sahip çıkmak”

Yarışmadan konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, yarışmanın temel gayesinin Kangal ırkına sahip çıkmak ve kamu otoritesinde gözetimini ve denetimini sağlamak olduğunu belirterek, “Burada temel maksadımız gayemizde Kangal ırkımıza sahip çıkmak, bir kamu otoritesinin gözetimi ve denetiminde bu tür faaliyetler yapmak. Yanlış iş yapanlara ve yaptıranlara müdahale etmek, kendi öz değerimizi markamızı muhafaza etmek temel gayemiz bu. Temel gayemiz bunun görünürlüğünü bilinilirliğini, tanınırlığını temel gayemiz göstermektir. Hem 100. Yılı olması hasebiyle bütün kurumlarımız yük aldı. Tarım İl Müdürlüğümüzde bu manada çalışma yaptı. Sivas’ımızda nitelikli üretim yapan bu konunda gayret gösteren işi bilen tecrübeli ehil insanları bir araya getirmekti” şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılamadı, tepki gösterdi

Yarışamaya katılamayan Kangal Köpeği sahibi Gazi Yalçın, içeri giremediğini belirterek, “ Kayıtlardan haberimiz olmadığı için bizi kayıt dışı bıraktılar. Benim köpeğimde her özellik vardır. Talaz’ım her özelliği vardır. Orijinalliğiyle, davarla, kurtla her şeye özelliği vardır. Bazıları gibi mama yiyerek 24 saat yatan köpek değildir, benim köpeğim” dedi.

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı

Kangal köpekleri güzellikleri ile kıyasıya yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Çukur hayranlarına kötü haber!

Çukur hayranlarına kötü haber!

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli' de üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti

Siyanürle intihar! Özel ekipler devreye girdi

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

Son depremler! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Ege'nin ardından Akdeniz de sallandı!

Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere yönelik hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Acı haber... Şehit sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.