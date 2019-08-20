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Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 23:50 | Son Güncelleme

  SİVAS'ın Kangal ilçesinde traktörün arkasına iki köpeği zincirle bağlayıp koşturan bir kişi vatandaşlarca görüntülenerek Valiliğe ihbar edildi.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesinde traktörün arkasına iki köpeği zincirle bağlayıp koşturan bir kişi vatandaşlarca görüntülenerek Valiliğe ihbar edildi. Valiliğin talimatıyla köpekleri zincirleyen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kangal ilçesinde bir traktörün arkasına zincirle bağlı iki kangal köpeğinin karayolunda koşturulduğunu gören diğer sürücüler cep telefonu ile olayı kaydedip durumu sosyal medya üzerinden Sivas Valiliği'ne bildirdi. Valilik tarafından yapılan araştırmalar sonucu traktörün arkasına köpeği bağlayıp eziyet eden kişinin, ilçeye bağlı Külekli köyünde oturan M.A.(43) olduğu belirlendi. M.A. hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanuna uyarınca yasal işlem yapılarak para cezası uygulandı. Sivas Valiliği, olayı ihbar eden vatandaşa tda eşekkür ederek, konunun hassasiyetle takip edildiğini, bu ve buna benzer hiçbir olaya müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

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