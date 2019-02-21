HABER

Kangal köpeklerinin Güneydoğulu rakibi Kurtboğan, fuarın gözdesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 22:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, güçlü ve iri cüssesiyle bölgede 'Guregh' olarak bilinen 'Kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, 6.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da, güçlü ve iri cüssesiyle bölgede 'Guregh' olarak bilinen 'Kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, 6. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda ilgi odağı oldu.

Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 6'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 11 Nisan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara tanıtım için getirilen 'Kurtboğan' cinsi köpekler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bölgede 'Guregh' olarak da adlandırılan köpeklerin, başta Sivas olmak üzere İstanbul ve Ankara'daki yarışmalarda birinciliği göğüsleyerek, dünyaca ünlü Kangal köpeklerine rakip olduğu öğrenildi.

Kurtboğan cinsi köpeklerin fiyatlarının 30 ile 50 bin lira arasında değiştiğini anlatan çoban köpeği yetiştiricisi Yunus Emre Kılıç, "Çoban köpeklerini tanıtmak için bugün tarım fuarındayız. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Köpekleri tanıtmak için başka illere de gidiyoruz. Fuarı düzenleyen yetkililere teşekkür ediyoruz. Kurtboğan köpeklerimiz de biraz tedirginlik var, ilk defa böyle kapalı bir yere geliyorlar. Normalde katıldığımız festivaller açık alanda düzenleniyor. Köpekleri besliyoruz, büyütüyoruz ve ihtiyacı olan çobanlara yavrularını ücretsiz veriyoruz. Şu an burada 3 erkek, bir dişi bulunmaktadır. Fuarda köpeklere karşı bir ilgi var. Sağolsun meraklı arkadaşlarımız buraya gelip katılıyorlar. Buraya getirdiğimiz köpekleri 30 ile 50 bin lira arasında satışa sunduk" diye konuştu.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 gün sürecek.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
'Arap Emrah' tutuklandı!'Arap Emrah' tutuklandı!
Sınıra komando sevkiyatıSınıra komando sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto'nun 592. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti.

Süper Loto rekora koşuyor!

En mutlu meslekler belli oldu

İşte en mutlu ve en mutsuz meslekler! Sizin mesleğiniz hangi grupta?

‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever tutuklandı

'Arap Emrah' tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.