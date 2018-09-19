Kangal köpeklerinin tümörleri operasyonla alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 2 kangal köpeğine tümör operasyonu yapıldı.

Merkez Simani Mahallesi'nde yaşayan Delil Ulucan, kangal köpeklerini rahatsızlanmaları üzerine Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğine götürdü. Yapılan muayene sonucunda 2 köpekte de tespit edilen tümörler, Prof. Dr. Enis Karabulut'un gerçekleştirdiği ameliyatla alındı.

Prof. Dr. Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 köpekte de veneral tümör tespit ettiklerini söyledi.

Köpeklerdeki tümörün büyüklüğünden çok, diğer hayvanlara bulaşma riskinin fazla olduğunu belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"2 köpekte de tespit edilen tümörler, çiftleşmeden kaynaklı oluşuyor. Bu erkekten dişiye, dişiden de erkeğe bulaşabiliyor. Genelde bu tür hayvanlar tedavi olduktan sonra tümör tekrar oluşmuyor. Kesin tanımızdan sonra kemoterapiye başlayacağız."

Ameliyatın ardından köpekler sahibine teslim edildi.

