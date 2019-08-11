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Kangal Kültürel Gastronomi Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde ilki düzenlenecek olan “Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali” yarın başlıyor.Kangal Belediyesi ve Bergamot İnternational işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenecek “Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali” yarın başlıyor.

Sivas’ın Kangal ilçesinde ilki düzenlenecek olan “Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali” yarın başlıyor.
Kangal Belediyesi ve Bergamot İnternational işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenecek “Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali” yarın başlıyor. Festivalde Veysel Kaya, Göknur Akyüz, Ali Akbulut, Mürvet, Gönül Ceyhan, Cemal Özcan ve Sercan Tunç sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Festivalde Kangal mutfağının eşsiz lezzetleri ise katılımcıların beğenisine sunulacak.

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