HABER
  4. Kangal Termik Santrali mühürlendi

Kangal Termik Santrali mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan termik santral, filtresiz olduğu gerekçesi ile mühürlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santrallere filtre takılması için 1 Ocak 2020’ye kadar tanınan süre doldu.

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan termik santral, filtresiz olduğu gerekçesi ile mühürlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santrallere filtre takılması için 1 Ocak 2020’ye kadar tanınan süre doldu. Bu kapsamda Sivas’ın Kangal ilçesinde linyit kaynaklarının elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla kurulan termik santral, filtresiz olduğu gerekçesi ile mühürlendi. Sivas’a 86 kilometre, Kangal ilçesine 25 kilometre mesafede olan santralin toplam kurulu gücü 457 MW. 486 kadrolu, 154 taşeron işçi olmak üzere 640 personelin çalıştığı santralde, ayrıca iki firmaya bağlı toplamda bin 226 kişi istihdam ediliyor.
Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamada ise, santralin Çevre Kanunu gereği BGA baca gazı arıtma tesisi yapım işini kanuni süre olan 2019 yılı sonuna yetiştirmek için 2016 yılının Ocak ayında danışman firma ile sözleşme imzalayarak başlattığı, ihale süreçlerini yürüttüğü ve 2017 yılının sonuna doğru ihalelerin sonuçlandırma aşamasına getirildiği kaydedildi. Santralin 3. ünitesinde BGA seti olup, rehabilitasyon çalışmalarından sonra aktif hale geleceği ifade edilen açıklamada, 1. ve 2. ünitelerde kükürt giderim (desülfirazyon) tesisi olmadığı, 3. ünitenin rehabilitasyon ihtiyacı sebebiyle çalıştırılmadığı belirtildi. Toz giderimi için her üç ünite de de elektrostatif filtrenin (ESP) mevcut olup, çalışmakta olduğu bildirildi.

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendiAfşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi
Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurduYeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu!

Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Suriye'de sivillere saldırı! 5'i çocuk 6 ölü!

Kahreden haber! 5'i çocuk 6 ölü!

Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.