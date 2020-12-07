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Kangren nedir? Kangren belirtileri nelerdir?

07.12.2020 12:28 | Son Güncelleme:
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Kangren nedir? Kangren belirtileri nelerdir?

Birçok insan kangren belirtileri konusunda araştırmalar yapar. Bu durum için etkili tüm bilgileri detaylı olarak sizler için derledik.

Kangren nedir sorusunun cevabını ve bu durum sonucu meydana gelen semptomları bu yazımızda öğrenebilirsiniz. Kangren olan insanlar durum karşısında paniğe kapılabilir ve psikolojileri oldukça olumsuz etkilenebilir. Eğer kangren belirtileriniz bulunuyorsa öncelikle sakin olmalısınız ve detaylı bir araştırma sonucunda tedaviye başlamalısınız.

Kangren Ne Demektir?

Kangren, kan kaybının vücut dokusunun ölmesine neden olduğu ciddi bir durumdur. Vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir ancak tipik olarak ayak parmaklarında, ayaklarda, parmaklarda ve ellerde başlar.

Kangren Nasıl Ortaya Çıkar?

Kangren, bir yaralanma, enfeksiyon veya kan dolaşımını etkileyen uzun süreli bir durumun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.
Kangren belirtileri şunları içerir:

  • Etkilenen bölgede kızarıklık ve şişlik
  • Etkilenen bölgede duyu kaybı veya şiddetli ağrı
  • Etkilenen bölgede kanayan veya kötü kokulu bir irin üreten yaralar veya kabarcıklar

Kangren Nasıl Olur?

Kangren nasıl olur sorusunu soruyorsanız bilmelisiniz ki özellikle ciddi bir yaralanmadan sonra herkes kangren geliştirebilir, ancak daha fazla risk altında olan belirli insan grupları vardır. Bunlar, kan damarlarını etkileyebilecek uzun vadeli rahatsızlıkları olan kişileri içerir, örneğin:

  • Diyabet hastalığı olan kişiler. Bir kişinin kan şekeri seviyesinin çok yükselmesine neden olan ömür boyu süren bir durumdur.
  • Ateroskleroz olan kişiler. Damarların plak adı verilen yağlı bir madde ile tıkandığı, damarları daralttığı ve kan akışını kısıtladığı durumdur.
  • Periferik arter hastalığı. Arterlerdeki yağ birikiminin bacak kaslarına kan akışını kısıtladığı durumlardır.
  • Raynaud'lar. Vücudun belirli bölgelerindeki kan damarlarının, genellikle el ve ayak parmaklarının soğuk havaya anormal şekilde tepki verdiği durumlardır.

Kangren Nasıl Tedavi Edilir?

Kangren tedavisi ne kadar erken başlarsa, muhtemelen o kadar başarılı olur. Ana tedaviler, debridman olarak bilinen hasarlı dokuyu çıkarmak için ameliyatı ve altta yatan enfeksiyonu tedavi etmek için önerilen antibiyotikleri kullanmayı içerir. Bazı durumlarda, etkilenen bölgeye kan akışını yeniden sağlamak için ameliyat gerekebilir. Daha ağır vakalarda, ayak parmağı, ayak veya alt bacak gibi tüm vücut parçasının çıkarılması gerekebilir. Bu tedavi yöntemi amputasyon olarak bilinir.

Kangreni Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır?

Kangren neden oluşur sorularınız için etkili yanıtlarınızı aldıktan sonra bu durumu önlemek ve hafifletmek için bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Birçok kangren vakası önlenebilir. Diyabet gibi kangrene yakalanma riskinizi artıran bir durumunuz varsa, ayaklarınızın durumunu değerlendirmek için düzenli kontroller yaptırmanız önemlidir. Herhangi bir sorunu mümkün olan en kısa sürede doktorunuza bildirin. Sigara içiyorsanız ve düşük yağlı diyet ve düzenli egzersizle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsiyorsanız sigarayı bırakmak da dolaşımınızı iyileştirebilir ve kangren gelişme riskinizi azaltabilir.

Kangren Semptomları

Kangren semptomları, altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir, ancak tipik olarak ayak parmaklarında, ayaklarda, parmaklarda veya ellerde başlar. Genel kangren semptomları şunları içerir:

  • İlk olarak kızarıklık ve şişlik
  • Etkilenen bölgede duyu kaybı veya şiddetli ağrı
  • Kirli görünümlü veya kötü kokulu bir akıntıya kanayan veya salan yaralar veya kabarcıklar (kangrene bir enfeksiyon neden oluyorsa)
  • Cildin soğuk ve solgun hale gelmesi
  • Bazı durumlarda, etkilenen uzuv ağır hissedebilir ve cilde bastırmak çatırtı sesi çıkarabilir. Bu belirtilere deri altında gaz birikmesi neden olur.
  • Bölge enfekte ise altta yatan enfeksiyonla ilgili başka belirtiler de olabilir, örneğin:
  • 38 C° veya üzeri yüksek sıcaklık
  • Sıcak ve titrek hissetmek
  • İştah kaybı
  • Hızlı kalp atışı ve nefes alma
  • Baş dönmesi

Bu durumlarda tedavi olmazsanız etkilenen doku ölmeye başlayacaktır. Bu olduğunda, bölge büzülmeden ve çevresindeki sağlıklı dokudan uzaklaşmadan önce kırmızıdan kahverengiye veya mora veya siyaha renk değiştirir.

Kantaron otu faydaları arasında kangren semptonlarını azaltma hali ve riski önleyici etkisi de bulunmaktadır. Bu otu kullanarak semptomlarınızı azaltabilirsiniz.

Tıbbi Tavsiye Ne Zaman Alınmalı?

Kangren tedavisi ne kadar erken başlarsa, o kadar etkili olur. Varsa derhal doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Tedavi alınması gereken durumlar şu şekildir;

  • Yukarıda belirtilen kangren semptomlarından herhangi biri olduğunda
  • Kalıcı ateş durumu gözlendiğinde
  • Alışılmadık derecede yavaş iyileşen bir yaranız olduğunda

Kangren Tedavisi İçin Acil Yardım Ne Zaman Alınmalıdır?

Kangrenden bakteri kan dolaşımına geçerse, septik şoka girebilirsiniz. Bu, enfeksiyon kan basıncının tehlikeli derecede düşük bir seviyeye düşmesine neden olduğunda ortaya çıkan, hayatı tehdit eden bir durumdur.
Septik şok belirtileri şunları içerir:

  • Hızlı ama zayıf nabız
  • Ayağa kalktığınızda baş dönmesi
  • Zihinsel durumunuzda kafa karışıklığı veya yönelim bozukluğu gibi bir değişiklik
  • Nefes almada zorluk
  • Kusma
  • İshal
  • Soğuk, nemli ve soluk cilt

Kangren Türleri Nelerdir?

Her biri farklı bir nedene sahip birkaç farklı kangren türü vardır. Ana türler:

  • Kuru kangren, vücudun bir bölgesine kan akışının engellendiği durumdur.
  • Islak kangren, bir yaralanma ve bakteriyel enfeksiyonun birleşiminden kaynaklanır.
  • Gaz kangren, vücudun derinliklerinde bir enfeksiyonun geliştiği ve sorumlu bakterilerin gaz salmaya başlar.
  • Nekrotizan fasiit, daha derin cilt ve doku katmanlarına hızla yayılan ciddi bir bakteriyel enfeksiyonun neden olduğu durumdur.
  • İç kangren, kanın bir iç organa, genellikle bağırsaklar, safra kesesi veya apandise aktığı zaman tıkanma olması durumudur.


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