Kangren nedir? Kangren belirtileri nelerdir?

Kangren nedir sorusunun cevabını ve bu durum sonucu meydana gelen semptomları bu yazımızda öğrenebilirsiniz. Kangren olan insanlar durum karşısında paniğe kapılabilir ve psikolojileri oldukça olumsuz etkilenebilir. Eğer kangren belirtileriniz bulunuyorsa öncelikle sakin olmalısınız ve detaylı bir araştırma sonucunda tedaviye başlamalısınız.

Kangren Ne Demektir?

Kangren, kan kaybının vücut dokusunun ölmesine neden olduğu ciddi bir durumdur. Vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir ancak tipik olarak ayak parmaklarında, ayaklarda, parmaklarda ve ellerde başlar.

Kangren Nasıl Ortaya Çıkar?

Kangren, bir yaralanma, enfeksiyon veya kan dolaşımını etkileyen uzun süreli bir durumun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Kangren belirtileri şunları içerir:

Etkilenen bölgede kızarıklık ve şişlik

Etkilenen bölgede duyu kaybı veya şiddetli ağrı

Etkilenen bölgede kanayan veya kötü kokulu bir irin üreten yaralar veya kabarcıklar

Kangren Nasıl Olur?

Kangren nasıl olur sorusunu soruyorsanız bilmelisiniz ki özellikle ciddi bir yaralanmadan sonra herkes kangren geliştirebilir, ancak daha fazla risk altında olan belirli insan grupları vardır. Bunlar, kan damarlarını etkileyebilecek uzun vadeli rahatsızlıkları olan kişileri içerir, örneğin:

Diyabet hastalığı olan kişiler. Bir kişinin kan şekeri seviyesinin çok yükselmesine neden olan ömür boyu süren bir durumdur.

Ateroskleroz olan kişiler. Damarların plak adı verilen yağlı bir madde ile tıkandığı, damarları daralttığı ve kan akışını kısıtladığı durumdur.

Periferik arter hastalığı. Arterlerdeki yağ birikiminin bacak kaslarına kan akışını kısıtladığı durumlardır.

Raynaud'lar. Vücudun belirli bölgelerindeki kan damarlarının, genellikle el ve ayak parmaklarının soğuk havaya anormal şekilde tepki verdiği durumlardır.

Kangren Nasıl Tedavi Edilir?

Kangren tedavisi ne kadar erken başlarsa, muhtemelen o kadar başarılı olur. Ana tedaviler, debridman olarak bilinen hasarlı dokuyu çıkarmak için ameliyatı ve altta yatan enfeksiyonu tedavi etmek için önerilen antibiyotikleri kullanmayı içerir. Bazı durumlarda, etkilenen bölgeye kan akışını yeniden sağlamak için ameliyat gerekebilir. Daha ağır vakalarda, ayak parmağı, ayak veya alt bacak gibi tüm vücut parçasının çıkarılması gerekebilir. Bu tedavi yöntemi amputasyon olarak bilinir.