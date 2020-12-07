Kangren nedir? Kangren belirtileri nelerdir?

Kangren nedir sorusunun cevabını ve bu durum sonucu meydana gelen semptomları bu yazımızda öğrenebilirsiniz. Kangren olan insanlar durum karşısında paniğe kapılabilir ve psikolojileri oldukça olumsuz etkilenebilir. Eğer kangren belirtileriniz bulunuyorsa öncelikle sakin olmalısınız ve detaylı bir araştırma sonucunda tedaviye başlamalısınız.
Kangren, kan kaybının vücut dokusunun ölmesine neden olduğu ciddi bir durumdur. Vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir ancak tipik olarak ayak parmaklarında, ayaklarda, parmaklarda ve ellerde başlar.
Kangren, bir yaralanma, enfeksiyon veya kan dolaşımını etkileyen uzun süreli bir durumun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.
Kangren belirtileri şunları içerir:
Kangren nasıl olur sorusunu soruyorsanız bilmelisiniz ki özellikle ciddi bir yaralanmadan sonra herkes kangren geliştirebilir, ancak daha fazla risk altında olan belirli insan grupları vardır. Bunlar, kan damarlarını etkileyebilecek uzun vadeli rahatsızlıkları olan kişileri içerir, örneğin:
Kangren tedavisi ne kadar erken başlarsa, muhtemelen o kadar başarılı olur. Ana tedaviler, debridman olarak bilinen hasarlı dokuyu çıkarmak için ameliyatı ve altta yatan enfeksiyonu tedavi etmek için önerilen antibiyotikleri kullanmayı içerir. Bazı durumlarda, etkilenen bölgeye kan akışını yeniden sağlamak için ameliyat gerekebilir. Daha ağır vakalarda, ayak parmağı, ayak veya alt bacak gibi tüm vücut parçasının çıkarılması gerekebilir. Bu tedavi yöntemi amputasyon olarak bilinir.
Kangren neden oluşur sorularınız için etkili yanıtlarınızı aldıktan sonra bu durumu önlemek ve hafifletmek için bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Birçok kangren vakası önlenebilir. Diyabet gibi kangrene yakalanma riskinizi artıran bir durumunuz varsa, ayaklarınızın durumunu değerlendirmek için düzenli kontroller yaptırmanız önemlidir. Herhangi bir sorunu mümkün olan en kısa sürede doktorunuza bildirin. Sigara içiyorsanız ve düşük yağlı diyet ve düzenli egzersizle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsiyorsanız sigarayı bırakmak da dolaşımınızı iyileştirebilir ve kangren gelişme riskinizi azaltabilir.
Kangren semptomları, altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir, ancak tipik olarak ayak parmaklarında, ayaklarda, parmaklarda veya ellerde başlar. Genel kangren semptomları şunları içerir:
Bu durumlarda tedavi olmazsanız etkilenen doku ölmeye başlayacaktır. Bu olduğunda, bölge büzülmeden ve çevresindeki sağlıklı dokudan uzaklaşmadan önce kırmızıdan kahverengiye veya mora veya siyaha renk değiştirir.
Kantaron otu faydaları arasında kangren semptonlarını azaltma hali ve riski önleyici etkisi de bulunmaktadır. Bu otu kullanarak semptomlarınızı azaltabilirsiniz.
Kangren tedavisi ne kadar erken başlarsa, o kadar etkili olur. Varsa derhal doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Tedavi alınması gereken durumlar şu şekildir;
Kangrenden bakteri kan dolaşımına geçerse, septik şoka girebilirsiniz. Bu, enfeksiyon kan basıncının tehlikeli derecede düşük bir seviyeye düşmesine neden olduğunda ortaya çıkan, hayatı tehdit eden bir durumdur.
Septik şok belirtileri şunları içerir:
Her biri farklı bir nedene sahip birkaç farklı kangren türü vardır. Ana türler:
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