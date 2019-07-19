Kangren olan bacağı kesilen leyleğe protez takılacak

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da Aras EDAŞ ekibi tarafından arazide yaralı olarak bulunan leyleğin ip dolandığı için kangren olan bacağı kesildi. Tedaviye alınan leyleğe 3 hafta sonra protez bacak takılacağı bildirildi. Karakoyunlu ilçesinde arazide arıza çalışmasına çıkan Aras EDAŞ ekibi, yaralı bir leylek buldu. Bacağına ip dolandığı için uçamayan leyleği kurtaran çalışanlar, tedavi edilmesi için Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada yapılan muayenesinde, leyleğin bacağının kangren olduğu belirlendi. Bacağı kesilen leylek, hayvan hastanesinde tedaviye alındı. Hastane Başhekimi Gökhan Koçak, bacağı kesilen leyleğin tedavisinin üç hafta süreceğini belirtti. Koçak, üç hafta sonra da leyleğe protez bacak takılıp, doğaya salınacağını söyledi.

