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Kanı temizleyen hünnap şifa deposu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 08:35 | Son Güncelleme

İhtiva ettiği C vitaminiyle vucüt direncini attırarak soğuk algınlığına iyi gelen hünnap pazar tezgâhlarında yerini aldı.Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen şifalı meyve hünnabın hasadına başlandı.

Kanı temizleyen hünnap şifa deposu

İhtiva ettiği C vitaminiyle vucüt direncini attırarak soğuk algınlığına iyi gelen hünnap pazar tezgâhlarında yerini aldı.
Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen şifalı meyve hünnabın hasadına başlandı. Bursa’da Tuzpazarı’nda satışa sunulan hünnabın kilosu 20 liradan satılırken, aşılı olanı ise 10 liradan satılıyor. Soğuk algınlığına iyi geldiği, öksürüğü kestiği bilinen şifalı meyve, kanı temizleyip, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı yaşamak ve şifa bulmak isteyenlerin tercih ettiği hünnap vatandaşlar tarafından pek bilinmese de, kıymetini bilenler tarafından kullanılıyor.
Tezgâhta iki haftadır hünnap sattıklarını ifade eden pazarcılar, "Birçok hastalığa iyi gelen bu meyve bilenler tarafından tercih ediliyor. Özellikle doktorlar bu meyveden alıyor. Aşılı olanının kilosunu 10 liradan, aşısız olanını ise 20 liradan satmaktayız" dedi.

Kanı temizleyen hünnap şifa deposu

Kanı temizleyen hünnap şifa deposu

Kanı temizleyen hünnap şifa deposu

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