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  4. "Kanıma girdi, videomu çekti!" Canlı yayında şoke eden açıklama

"Kanıma girdi, videomu çekti!" Canlı yayında şoke eden açıklama

29.04.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini TSK üyesi olarak tanıtan sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden 53 yaşındaki Semra Kır, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşadıklarını anlattı. Sedat Bozkurt isimli sevgilisinin kendisinden 195 bin lira aldığını söyleyen Semra Kır, canlı yayında dolandırıldığını iddia ettiği Bozkurt ile yüzleşti. O anlar hem seyirciler hem Müge Anlı tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Müge Anlı'da yaşanan olay herkesi şaşırttı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Sedat isimli kişiye 195.000 TL kaptıran Semra Kır, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Müge Anlı, yapılan araştırmalar sonrasında kendisini teğmen olarak tanıtan Sedat Bozkurt'un TSK ile bir bağlantısı olmadığını ortaya çıkardı. Bu sırada Semra Bozkurt'un çelişkili ifadeleri dikkatlerden kaçmadı. Evlenme hayali kurduğunu söylediği sevgilisinin kendisine 'cinsel istismarda' bulunduğunu iddia etti. İstismar şüphelisi Bozkurt'un ise evli olduğu öğrenildi. Canlı yayına telefonla bağlanan Bozkurt, Semra Kır'ın iddialarını belgelerle kanıtlamasını istedi.

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"KANIMA GİRDİ, VİDEOLARIMI ÇEKEREK ŞANTAJ YAPTI"

Canlı yayında, "Ben Semra ile sosyal medyada tanıştım. Benim kanıma girdi. Uygunsuz videolarımı çekti. Paylaşacağını söyledi. Paraya ihtiyacım var deyip benden çok para aldı. Borca girdim. Kendisi benim yanıma gelmek istediğimi söyledi. Sonra 6 ay benden haber alamadığını söyledi. O zaman neredeydi? O zaman beni şikayet etseydi. Benim 3 çocuğum var. Semra beni yoldan çıkarttı. 'Eşini senden alırım' dedi, beni perişan etti" diyen Bozkurt, Semra Kır ile ilgili savcılığa şikayette bulunduğunu söyleyerek anlattıklarının yalan olduğunu iddia etti.

BAŞKA KADINLARI DA KANDIRMIŞ

Semra Kır ise, Bozkurt'un kendisinden evli olduğunu sakladığını, gerçeği mahkemede öğrendiğini söyledi. Evini satarak Bozkurt'a 195 bin lira veren Semra Kır, Bozkurt'un 'Askerim' yalanıyla başka kadınları da tuzağa düşürdüğü de iddia etti.

MÜGE ANLI BİLE ŞAŞIRDI

Müge Anlı, duyduğu iddiaları şaşkınlıkla izlerken 'fotoğraf çektirmek amacıyla' üniforma kıyafetleri giydiğini söyleyen Bozkurt'u eleştirerek, yaptığının suç olduğunu dile getirdi. Semra Kır'ın Bozkurt'un videolarını çekmesi iddiasına da kayıtsız kalamayan Müge Anlı, "Ben bu programda daha neler duyacağım? İyi ki bu programı yapmışız. Hiçbir şey bilmeden ölüp gidecektik" şeklindeki yorumuyla ekran başındakileri gülümsetti.

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