"Kanıma girdi, videomu çekti!" Canlı yayında şoke eden açıklama

Müge Anlı'da yaşanan olay herkesi şaşırttı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Sedat isimli kişiye 195.000 TL kaptıran Semra Kır, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Müge Anlı, yapılan araştırmalar sonrasında kendisini teğmen olarak tanıtan Sedat Bozkurt'un TSK ile bir bağlantısı olmadığını ortaya çıkardı. Bu sırada Semra Bozkurt'un çelişkili ifadeleri dikkatlerden kaçmadı. Evlenme hayali kurduğunu söylediği sevgilisinin kendisine 'cinsel istismarda' bulunduğunu iddia etti. İstismar şüphelisi Bozkurt'un ise evli olduğu öğrenildi. Canlı yayına telefonla bağlanan Bozkurt, Semra Kır'ın iddialarını belgelerle kanıtlamasını istedi.

"KANIMA GİRDİ, VİDEOLARIMI ÇEKEREK ŞANTAJ YAPTI"

Canlı yayında, "Ben Semra ile sosyal medyada tanıştım. Benim kanıma girdi. Uygunsuz videolarımı çekti. Paylaşacağını söyledi. Paraya ihtiyacım var deyip benden çok para aldı. Borca girdim. Kendisi benim yanıma gelmek istediğimi söyledi. Sonra 6 ay benden haber alamadığını söyledi. O zaman neredeydi? O zaman beni şikayet etseydi. Benim 3 çocuğum var. Semra beni yoldan çıkarttı. 'Eşini senden alırım' dedi, beni perişan etti" diyen Bozkurt, Semra Kır ile ilgili savcılığa şikayette bulunduğunu söyleyerek anlattıklarının yalan olduğunu iddia etti.