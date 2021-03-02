Kanın normal akışı için K vitamini olmazsa olmaz! Lahanayı, ıspanağı mutfaktan eksik etmeyin

K vitamini özellikle kemik gelişiminde, kanın normal bir akışının sağlanması ve sağlıklı bir karaciğer için mutlaka gerekli olan ve alınması gereken bir vitamindir.

K vitamini eksikliğinde, kanın pıhtılaşmasını sağlayan bazı maddelerin azalmasından dolayı hemoraji adı verilen bir kanama söz konusu olabilir. Bu yüzden yeterli miktarda K vitamini almaya özen gösterilmelidir.

K vitamini; koyu yeşil yapraklı sebzelerde, lahanada, ıspanakta, balıkta, tam tahıllı ürünlerde ve kuru baklagillerde yüksek miktarda bulunmaktadır.

K1 YEŞİLLİKLERDEN, K2 VİTAMİNİ ETTEN ALINABİLİR

K vitamini aslında bir grup bileşiktir. Bu bileşiklerin en önemlileri K1 vitamini ve K2 vitamini olarak görünmektedir. K1 vitamini yapraklı yeşilliklerden ve diğer bazı sebzelerden elde edilir. K2 Vitamini, büyük ölçüde et, peynir ve yumurtalardan elde edilen ve bakteriler tarafından sentezlenen bir bileşikler grubudur.

K vitamini olmadan vücut, kanın pıhtılaşması ve kemik metabolizması için gerekli olan bir pıhtılaşma faktörü olan protrombin üretemez. Bu yüzden gelin K vitaminine daha detaylı bakalım.