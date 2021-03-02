Kanın normal akışı için K vitamini olmazsa olmaz! Lahanayı, ıspanağı mutfaktan eksik etmeyin

K vitamini özellikle kemik gelişiminde, kanın normal bir akışının sağlanması ve sağlıklı bir karaciğer için mutlaka gerekli olan ve alınması gereken bir vitamindir.
K vitamini eksikliğinde, kanın pıhtılaşmasını sağlayan bazı maddelerin azalmasından dolayı hemoraji adı verilen bir kanama söz konusu olabilir. Bu yüzden yeterli miktarda K vitamini almaya özen gösterilmelidir.
K vitamini; koyu yeşil yapraklı sebzelerde, lahanada, ıspanakta, balıkta, tam tahıllı ürünlerde ve kuru baklagillerde yüksek miktarda bulunmaktadır.
K vitamini aslında bir grup bileşiktir. Bu bileşiklerin en önemlileri K1 vitamini ve K2 vitamini olarak görünmektedir. K1 vitamini yapraklı yeşilliklerden ve diğer bazı sebzelerden elde edilir. K2 Vitamini, büyük ölçüde et, peynir ve yumurtalardan elde edilen ve bakteriler tarafından sentezlenen bir bileşikler grubudur.
K vitamini olmadan vücut, kanın pıhtılaşması ve kemik metabolizması için gerekli olan bir pıhtılaşma faktörü olan protrombin üretemez. Bu yüzden gelin K vitaminine daha detaylı bakalım.
Kalbinizin etrafındaki arterlerde kalsiyum birikmesi, kalp hastalığı için çok büyük bir risk faktörüdür. Bu nedenle, bu kalsiyum birikimini azaltabilecek herhangi bir şey kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilir. K vitamininin, arterlerinizde kalsiyum birikmesini önleyerek yardımcı olduğuna inanılıyor.
"Gözenekli kemikler" anlamına gelen osteoporoz, Batı ülkelerinde yaygın bir sorundur. Özellikle yaşlı kadınlarda hakimdir ve kırık riskini kuvvetle arttırır. K2 vitamini, kemiklerinizde ve dişlerinizde bulunan ana mineral olan kalsiyum metabolizmasında merkezi bir rol oynar.
K2 Vitamini, kemiklerin oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olan iki proteinin etkilerini harekete geçirir.
Kanser, Batı ülkelerinde yaygın bir ölüm nedenidir. Modern tıp bunu tedavi etmenin birçok yolunu bulmuş olsa da, yeni kanser vakaları hala artıyor. Bu nedenle, etkili önleme stratejileri bulmak son derece önemlidir.
Bununla birlikte, K2 vitamini ve belirli kanser türleri üzerinde birkaç çalışma yapılmıştır.
İki klinik çalışma, K2 vitamininin karaciğer kanseri nüksünü azalttığını ve hayatta kalma sürelerini arttırdığını göstermektedir.
Ek olarak, 11.000 erkekte yapılan gözlemsel bir çalışma, yüksek bir K2 vitamini alımının, % 63 daha düşük bir ileri prostat kanseri riski ile bağlantılı olduğunu, buna karşın K1 vitamininin hiçbir etkisi olmadığını bulmuştur.
Bununla birlikte, güçlü iddialarda bulunulmadan önce daha yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır.
K1 vitamini çoğunlukla yeşil sebzelerde bulunur, ancak baklagiller ve meyveler de bu besin maddesine sahiptir. Lahana, Brüksel lahanası veya kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeleri yiyerek K vitamini durumunuzu artırabilirsiniz.
Ispanak, kuşkonmaz ve brokoli gibi sebzeler ve soya fasulyesi gibi baklagillerde de K vitamini bulunur.
K2 vitamini almak için çoğunlukla yumurta ve ciğer (sığır eti, tavuk veya kaz) gibi hayvansal bazlı ürünleri tüketerek ulaşabilirsiniz.
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