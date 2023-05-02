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'Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yok' açıklamasıyla gündem olmuştu! Ali Babacan'dan miting öncesi Filyos'taki tesise ziyaret: O diyalog dikkat çekti

02.05.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin duyurulduğu geçen yıl "Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi 'Doğal gaz bulduk' diye satıyorlar" sözleriyle uzun süre gündemde kalan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gitti. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP'li milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Babacan'a tesis ve doğal gazın işletim süreciyle ilgili bilgi verdi. Dakikalar süren diyaloğun dikkat çektiği o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

710 milyar metreküplük Karadeniz doğalgazı 20 Nisan'da karaya çıkarılarak ulusal hatta bağlandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak mitinglerine devam eden Ali Babacan da doğal gazın işlendiği tesis hakkında bilgi edindi.

DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin duyurulması üzerine Babacan'ın "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Karadeniz'deki sadece bir keşif. Keşif ayrı, kanıtlanmış doğal gaz ayrı. Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi 'Doğal gaz bulduk' diye satıyorlar" şeklindeki çıkışı dikkat çekmişti.

Doğal gazın karaya çıkarılmasının ardından Babacan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki mitingi öncesinde belediyeyi ziyaret edip CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'dan doğal gaz tesisi hakkında bilgi aldı.

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BELEDİYE BAŞKANI TESİSİ ANLATTI: ÇOK HIZLI ÇALIŞILDI, REKOR BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kantarcı Babacan'a tesisi anlatırken şunları söyledi:

"Benim aldığım bilgilere göre gaz çok temiz bir gaz. Sadece bir miktar tuz ve bir miktar da su olduğu... Başka yabancı bir şey yokmuş. Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. Üç faz halinde yapılıyor, birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar. Asıl büyük olan ikinci faz. Birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp ama ikinci faza ne zaman başlarlar, ne zaman biter... Şimdi seçime yetiştirirler. 8-10 bin civarında insan çalışıyor şu anda ama herhalde mayıs ayından sonra bunlar azalacak. Çok hızlı çalışıldı, rekor bir çalışma gerçekleştirildi, denizin 2 bin 100 metre derinliğinden bin 500 daha aşağıya inildi."

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Ali Babacan

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