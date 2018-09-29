Kanıtlar Çin'in Amerika'da Seçimleri Hedef Aldığını Gösteriyor

Çin, 2016 Amerika Başkanlık seçimlerine Rusya’yla birlikte karışmış ve çeşitli epostalarla düşünce kuruluşları ve siyasi kurumların hedef alınması eylemlerine müdahil olmuş olabilir. Özel siber güvenlik şirketi FireEye tarafından yapılan tespitlere ilişkin birçok soru halen cevapsız durumda. Saldırılar neticesinde Çin hangi bilgileri elde etti ve Pekin bu bilgileri nasıl kullanabilir bunlar belirsizliğini koruyor. FireEye şirketi Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Bir motivasyonu ya da niyeti gösteren devam niteliğinde başka saldırılar gözlemlemedik” ifadesini kullandı. Ancak Çin’in artık teknoloji ya da askeri şirketlerinin servetlerini arttırmanın dışında daha büyük stratejik hedeflere yönelik olarak siber saldırı kapasitesini arttırmaya yönelik kaygılar da artıyor. Çarşamba günü öne sürdüğü iddialar sırasında Amerika Başkanı Donald Trump, “Kaybettiğimi görmek isterlerdi çünkü daha önce hiç böyle zorlanmamışlardı.” dedi. Donald Trump, Çin’e karşı uygulanan ek gümrük vergileri uygulamasıyla yüz milyarlarca dolarlık vergileri ve kızışmakta olan ticaret savaşını hatırlattı.

Trump Çin’in siber saldırılarıyla ilgili olarak da, “ Kanıtlarımız var ve yakında ortaya çıkacaklar” ifadesini kullandı. Bu konuda son derece ağzı sıkı davranan Trump yönetimi yetkilileri konuya ilişkin detayların önümüzdeki hafta Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Washington’da yapacağı toplantıda ortaya çıkacağını söylemekle yetindiler. Amerikan istihbarat yetkilileri de aylardır Çin’in son derece agresif davranışlarının olduğunun sinyallerini veriyorlar. Amerika Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats da geçen hafta bir etkinlikte yaptığı konuşmada Başkan Trump’ın yorumlarına atfen, “Çin görülmemiş ölçüde bir kapsamda tüm ulus olarak siber alanda bir strateji güdüyor.” dedi. Coats, “Çin bizim şeffaflık ve açık toplumumuzu istismar ediyor. Çin ayrıca Amerikan devletini ve yerel yönetimlerdeki yetkilileri de hedef alıyor. Federal ve yerel yönetimler arasındaki ayrılıkları siyasi amaçlarla kullanmaya çalışıyorlar.” diye konuştu. Coats ile aynı etkinlikte konuşan FBI Direktör Yardımcısı David Bowdich, bu açıklamaları bir adım ileri taşıdı ve Çin’i en üst düzeyde karşı istihbarat tehdidi olarak gördü. Bowdich, “Çin saldırılarını genişletiyor. Ama bize yaklaşmakta olan o ülkede de dostlarımız var” dedi.

Ayrıca Çin’in diğer ülkelerin seçim sistemlerine sızmak için kapasitesini arttırmak üzere testler yaptığına dair işaretler var. Geçen Temmuz ayında seçimlerin yapıldığı Kamboçya’da özellikle siyasi organizasyonların, siyasetçilerin ve gazetecilerin hedef alındığına dair emareler bulunuyor. Kamboçya hedef alındı TEMP olarak bilinen grubun saldırılarından bahsedilen FireEye şirketinin raporunda, “Burada Kamboçya hükümetinin seçimleri gözlemlemesi gereken kurumlarıyla ilgili de ithamlar var.” deniliyor. Bu grup genellikle denizcilik sektörüne yönelik ilgisiyle biliniyor. Ancak herkes Çin’in siber kapasitesinin hazır olduğuna ve onu Kasım’daki Amerika’daki seçimlerde kullanacağına inanmıyor. Eski CIA Uzmanı ve Obama dönemi Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede, “Şu ana kadar en azından, Çin bu konuda bir siyasi karar almış, politik hesaplar yapmış görünmüyorlar. Bu doğrultuda Ruslarla aynı yönde ilerlemek istiyor gibi durmuyorlar.” dedi.

Çin’in 2008 yılında hem Obama’nın başkanlık kampanyasında hem de Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in kampanyalarında bilgisayar saldırıları yaptıkları düşünülüyor. Bilgisayar korsanlarının çok sayıda dosyayı aldıkları biliniyor ancak bunların herhangi bir şekilde bir silah gibi kullanıldığına dair net bir bilgi yok. İddialar reddedildi Price, Çin’in hali hazırda yaptığı şeyin diğer stratejik düşmanların yaptıkları gibi siyasi avantaj ve ekonomik kazanç amaçlı bilgi toplamak olduğunu söylüyor. Price, “Ancak yine de sadece bir adım uzaktalar. Maalesef her zaman kullanabilecekleri miktarda bilgiye sahip olduklarından şüphem yok.” dedi. Çin Başkan Trump’ın suçlamalarını reddetti ve açıklamalarını “çılgınca bir konuşma” ve seçimlere yönelik bir kampanya stratejisi olarak gördüklerini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Çin her zaman başka ülkelerin iç meselelerine karışmamaya ilkesine bağlıdır. Çin’e karşı yapılan bu temelsiz suçlamaları kabul etmiyoruz.” diye konuştu. Siber zorbalık kullanıyor