Kanlar içinde bulundu! Avukat bu notu bırakıp intihar etti

Korkunç olay, Adana Seyhan'da meydana geldi. Eşine hayatını son vereceği yönünde mesaj atan avukat, bürosunda kanlar içinde bulundu. Hayatını kaybeden avukatın bürosunda yapılan araştırmada “Çocuklarıma iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir” notu bulundu.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat Ahmet Y. (53), sabah saatlerinde hayatına son vereceği yönünde eşine mesaj attı. Mesaj üzerine eşi, durumu polise bildirdi. Polis, Ahmet Y.’yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler avukatlık bürosuna geldiğinde şahsı kanlar içinde yerde yatar halde buldu.

"ÇOCUKLARIMA İYİ BİR BABA OLAMADIM, EŞİME KÖTÜ DAVRANDIM"

Ahmet Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, avukatın bürosunda yaptığı araştırmada, “Çocuklarıma iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir” notunu buldu.

Avukatın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Kaynak: İHA

