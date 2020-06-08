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  4. Kanlar içinde bulundu! Gören polisi aradı

Kanlar içinde bulundu! Gören polisi aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 09:06 | Son Güncelleme

Fatih Atatürk Bulvarı Zeyrek Alt Geçidinde yere düşerek kafasından yaralanan adam hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay sabah saat 05. 30 ’da Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi Alt Geçidi yanında meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Bulvarı üzerindeki Zeyrek Alt geçidi kenarında üzerinden kimlik çıkmayan bir şahıs düşerek başından yaralandı.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI

Şahsı yerde yatar halde gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yatan şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişiyi ambulansa alarak bir süre kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme çalışma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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