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Kanlar içinde kalan eşinin iddialarına Özer Hurmacı'dan cevap geldi: Hepsi yalan, o beni ısırdı

05.02.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mihriban Hurmacı'nın futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yüzünün kanlar içerisinde kaldığı fotoğrafları paylaşan Mihriban Hurmacı, şikayetçi oldu. İddiaların hedefindeki Özer Hurmacı'nın avukatından cevap geldi. Açıklamada, "Sinir krizi geçiren Mihriban Hurmacı, müvekkilimin parmağını ısırmaya başlamıştır. Bunun üzerine kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuştur. Özer Hurmacı'ya 3 dikiş atılmıştır" denildi.

Kanlar içinde kalan eşinin iddialarına Özer Hurmacı'dan cevap geldi: Hepsi yalan, o beni ısırdı

Mihriban Hurmacı, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giyen futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini öne sürdü. Jandarma Karakolu'na şikayette bulunan Hurmacı, "Beni bir odaya çekerek ellerime yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, 'Seni gebertirim' diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.

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"BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLAR GÖRDÜM"

  1. Sayfa'nın haberine göre, Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi olan Hurmacı, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Mihriban Hurmacı, "Dün akşam saat 21.00'de Özer'in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.

"KAFAMI CAMLARA VURDU"

Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi. Mihriban Hurmacı, yüzü kanlar içindeki fotoğrafını da paylaştı.

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"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi'den şiddet iddialarına cevap geldi. Ezgi, Mihriban Hurmacı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'nın paylaştıkları kan dondurdu: Sen bir canavarsın!Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'nın paylaştıkları kan dondurdu: Sen bir canavarsın!

İşte Özer Hurmacı cephesinden gelen açıklama:

"Müvekkilim Sn. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasında geçen 03.02.2022 tarihli olaya ilişkin kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve müvekkilim hakkındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

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"EVLİLİĞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI"

1- Öncelikle taraflar 2021 yılında girdikleri boşanma sürecinden sonra anlaşma sağlayıp karşılıklı olarak boşanma davasından vazgeçmişlerdi, Müvekkilim Özer Hurmacı evliliğini kurtarmak adına bu süreçte elinden gelen tüm özen ve hassasiyeti göstermiş ancak Mihriban Hurmacı tam aksine davranışlar sergilemeye devam etmiştir.

"SİNİR KRİZİ SONRASI SAKİNLEŞMEDİ"

03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir turlu sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve müvekkilimin parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır.

"KAŞINDA KANAMA OLDU"

Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın müvekkilim Özer Hurmacı'nın parmağını ısırması neticesinde parmağına 3 (üç) dikiş atılmıştır.

Akabinde taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardır. Savcılık tarafından alınan sağlık raporunda, Mihriban Hurmacı'da sadece basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu kanaatine varılmıştır. Bu da Mihriban Hurmacı'nın geçirdiği krizden kaynaklanmıştır.

"DARP İZİ YOKTUR"

2- Mihriban Hurmacı tarafından yapılan paylaşımlardaki; darp, tehdit ve hakaret iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur. Ayrıca Savcılık tarafından alınan sağlık raporuyla da basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu ortaya konulmuştur. Buna sebebiyet veren de Mihriban Hurmacı'nın bizzat kendisidir. Yapılan abartılı, yanlış, eksik ve gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalar ile müvekkilim Özer Hurmacı kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilim Sn. Özer Hurmacı hakkında gerçeğe aykırı algı yaratmaya çalışan Mihriban Hurmacı hakkında tüm yasal ve hukuki süreçlerin yürütüleceğini bildiririz. Kamuoyuna duyurulur."

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