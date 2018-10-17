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Kanlar içinde polis merkezi önünde bayılan kişi, taburcu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

İZMİT'te kimlikleri belirlenemeyen kişilerle girdiği tartışmanın ardından cinnet getiren ve usturayla kendisini yaraladıktan sonra yaklaşık 700 metre yürüyerek gittiği polis merkezi önünde bayılan Tamer O., tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Kanlar içinde polis merkezi önünde bayılan kişi, taburcu oldu

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te kimlikleri belirlenemeyen kişilerle girdiği tartışmanın ardından cinnet getiren ve usturayla kendisini yaraladıktan sonra yaklaşık 700 metre yürüyerek gittiği polis merkezi önünde bayılan Tamer O., tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda alkol alan Tamer O., daha sonra caddede kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet getiren Tamer O., elindeki usturayı sol omzuna sapladı. Yaralanarak kanlar içerisinde kalan Tamer O., yaklaşık 700 metre ileride bulunan Saraybahçe Polis Merkezi'ne geldi. Polis merkezi önünde bir süre sendeledikten sonra düşüp bayılan Tamer O.'ya ilk müdahaleyi polisler yaptı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Tamer O., tedavisinin ardından taburcu oldu. Tamer O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kanlar içinde polis merkezi önünde bayılan kişi, taburcu oldu

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