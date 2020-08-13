Kanlar içinde yere yığıldı! 3 kişi her yerde aranıyor

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Seyhan Caddesi’ndeki Zübeyde Hanım Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Y., 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce bir kişi, Faruk Y.'yi göğsünden ve koltuk altından bıçakladı.

Faruk Y.'nin kanlar içinde yere yığıldığını gören şüpheliler, Taş Köprü'den kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Faruk Y., Çukruova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatırken, tedavi altına alınan Faruk Y.'nin hayati tehlikesini bulunduğu bildirildi. (DHA)

