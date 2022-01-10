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Kanlar içinde yere yığıldılar! Takip edilip cadde ortasında bıçaklandılar

10.01.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 kişi, iddiaya göre kendilerini takip eden 2 şahıs tarafından cadde ortasında bıçaklandı.

Kanlar içinde yere yığıldılar! Takip edilip cadde ortasında bıçaklandılar

Olay, İzmit ilçesi Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. ve E.E. adlı iki genç, kendilerini takip eden 2 kişi tarafından bıçaklandı.

Olaya karışanlar bölgeden uzaklaşırken, yere yığılan yaralıları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A. ve E.E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
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