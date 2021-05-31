Kanlar içindeki yeğenini kurtarmak için böyle çabalamış! Kahreden olay

Olay, geçen salı Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Abdülsamet Kurtay (22) evine gelen arkadaşı M.E. ile bir süre sohbet etti. Evde yalnız olan ikili arasında tartışma çıkması üzerine M.E. ile Abdülsamet Kurtay arasında kavga çıktı. M.E., mutfaktan aldığı bıçakla Kurtay'ı bacağından bıçakladı. Sesleri duyan Kurtay'ın amcası Sadettin Kurtay, yeğeninin kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. O sırada M.E., evden kaçtı. Amca Sadettin Kurtay, bacağından yaralanan yeğenini sırtına alarak dışarıya çıkardı. Yaralıyı bir süre sırtında taşıyan amca Sadettin Kurtay, yeğeninin durumunun ağırlaştığını görünce yeğenini yere bıraktı. Çevredeki bir iş yerinden yardıma koşanlar, kan kaybeden Kurtay'ın bacağına kemer takıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kurtay'ı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Kurtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonrasında, Kurtay'ı bıçaklayan M.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.