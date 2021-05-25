Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den canlı izlenecek mi?

Kanlı ay tutulması son olarak 2019’da gerçekleşen güneş, dünya ve ayın sıra sıra dizilmesiyle oluşmuştu. Bu yıl doğa olayı da 2021 yılında yeniden gerçekleşecek. 26 Mayıs Çarşamba gününü 27 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gece, Kanlı Ay Tutulması yaşanacak.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Mayıs Çarşamba gecesini 27 Mayıs Perşembe gecesine bağlayan gece yaşanacak olan Kanlı Ay Tutulması, çıplak gözle görülebilecek.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Kanlı Ay Tutulmasının hangi ülkelerden çıplak gözle izlenebileceği ise henüz bilinmiyor. Türkiye’den izlenip izlenmeyeceği de bilinmiyor.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu neredeyse 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü tamamlar. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi esnasında değişen göreli konumu nedeniyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında medyadana gelir. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.



