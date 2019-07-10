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'Kanlı bez' tehdidi ile 'yağma'ya 6 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kayınvalidesi Leman (62) ve kayınpederi Menderes Yaşar'dan (65), evlerinin önüne kanlı bez koyarak, tehdit edip, 9 bin lira aldığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Kazım Yağı'ya (35) 'yağma' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

'Kanlı bez' tehdidi ile 'yağma'ya 6 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kayınvalidesi Leman (62) ve kayınpederi Menderes Yaşar'dan (65), evlerinin önüne kanlı bez koyarak, tehdit edip, 9 bin lira aldığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Kazım Yağı'ya (35) 'yağma' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.
Olay, Nisan ayında Talas ilçesinde meydana geldi. Kazım Yağı, 'yaralama' suçundan yattığı açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra, iddiaya göre Leyla ve Menderes Yaşar çiftini cep telefonu ile arayarak, "Sizin yüzünüzden cezaevindeyim, icralık oldum. 9 bin lira vereceksiniz, vermezseniz sizi ve oğlunuzu öldürürüm" dedi. Kazım Yağı, ardından kayınpederi ile kayınvalidesinin evinin önüne kanlı bez koydu. Yaşar çifti de kanlı bez tehdidi ardından Kazım Yağı'ya 9 bin lira verip, polise şikayette bulundu.
İLK DURUŞMADA TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Kazım Yağı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında 'yağma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kazım Yağı, geçen 26 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuklandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Kazım Yağı ile kayınvalidesi ve kayınpederi hazır bulundu. Kazım Yağı, suçlamayı kabul etmeyerek, "Kapılarının önüne değil, çöp kutusuna bez atmıştım. Olay günü alkollüydüm. Telefonda alkolün etkisiyle tehdit etmiş olabilirim. Çöpe bez bıraktığımı, kayınvalidem ve kayınbabama söylediğimi de hatırlamıyorum. Tehditle para almadım. Zor durumda olduğum için onlardan yardım istedim. Karşılıksız verdiler" dedi.
'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ' DEDİLER
Menderes Yaşar ise şikayetçi olmadıklarını söyleyerek, "Alkollüyken, Kazım ne dediğini bilmiyordu. Cezaevinde olduğu için borçları vardı. Damadımız olduğu için para verdik" dedi. Leyla Yaşar ise "Eve geldiğimizde kapıda kanlı bez vardı. Kimin attığını bilmiyoruz. Kazım telefonla aradı ve çok alkollüydü. Zor durumda olduğu için 9 bin lira verdik" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kazım Yağı'ya 'yağma' suçundan 6 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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